千人斬女優峇里島遭逮！拍片激戰15男下場曝

▲爭議型成人影片女優「邦妮」（Bonnie Blue，本名Tia Billinger），近期在印尼峇里島拍攝新作品時，遭當局逮捕，最重恐被判15年有期徒刑。（圖／翻攝自IG／onlybonnieblue）

[NOWnews今日新聞] 曾宣稱達成「12小時千人斬」的英國AV女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger），曾因與1057名男性進行馬拉松性愛引發話題，但她近期在印尼峇里島，與15名猛男拍攝新作品時，卻遭當局逮捕，最嚴重恐面臨15年有期徒刑。

據外媒《新聞週刊》、《每日郵報》報導，現年26歲的邦妮（Bonnie Blue），與15名年齡在19至40歲的英國、澳洲遊客，在峇里島拍攝新作品時，遭當地警方逮捕。

峇里島警方在突擊行動中，查扣專業攝影器材、保險套、壯陽藥、和據稱沒有繳稅的廂型車「邦妮布魯啪啪巴士」。警方表示，被突擊當下她們正在拍攝一個「低俗遊戲」的影片，遊戲中的獲勝者將與邦妮發生性關係，不過當下並沒有發生色情行為。

印尼有相當嚴格的「反色情法」，違法者最高恐被判處15年有期徒刑，並處60億印尼盾（約新台幣1120萬元）的罰金。

其中14名年齡介於19至40歲的澳洲公民已於8日接受當局訊問後獲釋，邦妮則在6日上午獲准離開，但所有人的護照都被沒收。峇里島移民官員阿茲米（Raja Ulul Azmy）證實，這些澳洲人是以證人身份接受調查，預計幾天內可返國。

邦妮在進入警局接受問訊時，身穿綠色背心和短褲，還對等候的記者露出微笑，被問及是否還會在峇里島拍攝新的色情作品時，她嗆辣回應「訂閱就知道了」；但被問及是否能很快回家時，她卻沉默、沒有回應。

印尼移民法規專家、雅加達一間律師事務所的合夥人德拉諾（Philo Dellano）表示，雖然邦妮有可能被提起訴訟，但她更有可能面臨驅逐出境、未來禁止入境印尼的處罰，而不是被判入獄。色情產業背後通常有組織控制以獲利，因此在印尼起訴她可能不會那麼簡單，邦妮會選擇在峇里島拍攝，可能也是因為若被發現違法，比較容易被驅逐出境而非面臨刑事起訴。當局可能會將她留在該國，直到媒體關注度降低後，於明年1月或2月將她釋放。

這也並非邦妮第一次惹出爭議，去年她曾經推出一項企劃，在澳洲與剛滿18歲「勉強合法」的高中畢業生，拍攝「畢業旅行狂歡」題材的影片，邀請年輕人與她發生性關係。該次爭議也引發數千人抗議，當局認定她違反旅遊簽證，非法在澳洲製作成人色情內容牟利，因此被禁止入境澳洲。

而邦妮今年初還與另一位AV女優公開交惡，因為兩人都聲稱自己在最短時間內與最多名男性發生性關係，邦妮稱自己「12小時內與1057名男性發生性行為」，保持著最高紀錄。

