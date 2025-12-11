千人斬女優慘了！印尼驅逐出境列黑名單10年

▲爭議型成人影片女優「邦妮」（Bonnie Blue，本名Tia Billinger），近期在印尼峇里島拍攝新作品時，遭當局逮捕，被驅逐出境並列入黑名單至少10年不得入境。（圖／翻攝自IG／onlybonnieblue）

[NOWnews今日新聞] 曾宣稱達成「12小時千人斬」的英國AV女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger），近日前往印尼峇里島與15位猛男準備拍攝新作品時，遭到當局逮捕，根據印尼法律最嚴重恐面臨15年有期徒刑。然而，最新裁決結果出爐，印尼移民局長溫納爾科（Heru Winarko）今（11）日表示，邦妮將被驅逐出境並列入黑名單，至少10年不得入境印尼。

綜合外媒報導，溫納爾科表示，邦妮和她的團隊違反了簽證的規定，等到警方調查完成後就會被驅逐出境，且一行人將被列入黑名單，至少10年內禁止入境印尼，並且禁令還可能視後續調查情況延長。

當地警方表示，在這次針對邦妮團隊的突襲行動中，查扣了專業攝影器材、保險套、壯陽藥、和據稱沒有繳稅的「邦妮布魯啪啪巴士」廂型車，所有接受調查的對象都承認他們正在參與真人秀節目的製作，當時在玩某種遊戲，勝利者將與邦妮共度春宵，但是警方介入時還沒有進入到那個階段，所以沒有發現任何色情行為，一位被告的手機中有發現一段包含性內容的私人影片，但是因為該位被告並未與他人分享，因此不構成犯罪。

邦尼「千人斬」一戰成名

邦妮在峇里島被捕時顯得老神在在，認為自己並沒有犯罪。這並非邦妮第一次惹出爭議，去年她曾經推出一項企劃，在澳洲與剛滿18歲「勉強合法」的高中畢業生，拍攝「畢業旅行狂歡」題材的影片，邀請年輕人與她發生性關係。該次爭議也引發數千人抗議，當局認定她違反旅遊簽證，非法在澳洲製作成人色情內容牟利，因此被禁止入境澳洲。

而邦妮今年初還與另一位AV女優公開交惡，因為兩人都聲稱自己在最短時間內與最多名男性發生性關係，邦妮稱自己「12小時內與1057名男性發生性行為」，保持著最高紀錄。

