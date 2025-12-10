千人斬女星被逮了！激戰15男拍攝「啪啪巴士」恐面臨15年牢獄

國際中心／陳佳鈴報導

英國成人AV女星邦妮（藝名Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾經因為聲稱在短短12小時內完成「千人斬」壯舉，也就是與1057位男性進行了驚人的馬拉松式性行為，因而引發了廣泛的社會關注與討論。(圖/IG Bonnie Blue）

以「千人斬」紀錄聞名的英國成人影星邦妮．布魯（Bonnie Blue，本名 Tia Billinger）日前與15明澳洲籍男子在印尼峇里島因涉嫌非法拍攝色情影片遭逮，引發國際關注。她被控違反印尼嚴格的《反色情法》，若罪名成立，最高可面臨 15 年刑期與巨額罰鍰。

根據《每日郵報》報導，26歲的邦妮與15名澳洲籍男子於 12 月 5 日在警方突擊行動中被帶回偵訊。現場查扣包括攝影器材、保險套、增強性藥物，以及一輛未繳稅、充當拍攝車的廂型車，據稱被邦妮稱作「啪啪巴士」。警方指出，行動源自可靠線報，研判這群人在當地從事明顯違法的拍攝活動。

雖然同行的澳洲人已於 6 日、8 日獲釋，但護照仍遭扣留並以「證人」身分接受調查。值得注意的是，邦妮以觀光簽證入境，並曾在社群上公開宣傳將與前往峇里畢業旅行的澳洲青年見面，疑似鎖定澳洲觀光客市場。

印尼移民法律專家分析，雖然邦妮涉及的罪名最重可判15年，但實務上更可能被 驅逐出境並禁止再入境。印尼官方要求她在 48 小時內到移民局接受進一步調查，才能決定後續行政或司法處分。

