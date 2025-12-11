「千人斬」情色網紅峇里島遭驅逐！她未涉色情內容免除刑責 禁入印尼10年

英國成人網紅邦妮‧布魯（Bonnie Blue）日前在峇里島因違反簽證規定遭當局拘留，將被驅逐出境並禁止入境印尼至少10年。(圖／翻攝自IG，Bonnie Blue）

英國成人網紅邦妮‧布魯（Bonnie Blue，本名蒂亞‧比林傑，Tia Billinger，26歲）日前在印尼峇里島（Bali）因涉嫌違法製作內容遭警方突襲拘留。雖外界一度傳出她可能因違反印尼（Indonesia）嚴格的反色情法而面臨最高15年刑期，但印尼警方經調查後表示，並未發現明確的色情行為，邦妮最終將以違反簽證條件為由被驅逐出境，並被禁止入境印尼至少10年。

警方查扣的藍色皮卡車「Bangbus」，被認為與邦妮‧布魯拍攝內容相關，車輛未完成合法登記。(圖／翻攝自IG，Bonnie Blue）

據《澳洲新聞網》（News.com.au）與《每日電訊報》（The Daily Telegraph）等媒體報導，事件發生於12月初，印尼峇里島Badung地區警方接獲線報，指稱有外籍人士在當地一間工作室拍攝色情影片。警方隨後對該處進行突襲，包括邦妮在內的18人遭拘留，現場查獲避孕用品、性玩具、攝影器材等物品，引發外界關注。

不過，警方調查後指出，現場未見實際從事色情拍攝的行為。根據相關證詞，邦妮與三名來自英國與澳洲的男性夥伴當時正進行一項娛樂性質的社群節目拍攝，內容雖具挑逗性質，但不構成印尼刑法中的「猥褻內容」。另在一名男子手機中發現私人性影片，但因未公開傳播，亦未達構成犯罪的標準。

雖然邦妮未被控以違反色情法，但警方與移民單位指出，她是持觀光簽證入境，卻在當地從事商業內容創作，已違反印尼移民法規。伍拉‧賴國際機場（Ngurah Rai International Airport）移民辦公室主任赫魯‧維納爾科（Heru Winarko）表示：「他們濫用簽證從事內容創作，因此將被驅逐出境，並列入入境黑名單至少10年，未來可能延長。」

此外，邦妮與同行者還因購買並使用一輛未完成車籍登記的藍色皮卡「Bangbus」進行拍攝活動，面臨交通違規審判。該車未依法登記，且其中一名英國男子亦無國際駕照。印尼警方已將此案移交登巴薩地方法院（Denpasar District Court）處理，預計於12月13日開庭。

邦妮‧布魯因挑戰極限而聲名大噪，曾公開宣稱在「Schoolies」活動中與1057人發生性關係。她亦因類似行為在2024年遭斐濟（Fiji）驅逐出境，並被澳洲（Australia）撤銷簽證。此次事件發生後，她曾面對媒體笑著回應：「想知道我有沒有拍片？你得訂閱才知道。」

雖未遭刑事起訴，邦妮目前仍被暫時扣留。印尼移民局強調，外籍人士不得以觀光簽證進行營利活動，違規者將依法遣返並限制入境，以維護移民秩序與社會道德規範。

邦妮‧布魯曾自稱於Schoolies活動中創下與1057人發生性關係紀錄，其爭議行為已多次引發國際媒體關注。（圖／翻攝自x，@MetroUK）

