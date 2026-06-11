千人海選挑中他！高橋文哉率男神軍團開踢 《藍色監獄》真人版台灣上映日曝光

高橋文哉在《藍色監獄》擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」。甲上娛樂提供

2026世界盃足球賽即將燃起戰火，全球球迷熱血沸騰之際，超人氣動漫改編真人版電影《藍色監獄》也將同步掀起足球風暴，接續日本於8月12日在台上映，由甲上娛樂與回歸線娛樂共同發行，全台粉絲不用飛日本，就能搶先感受今夏最燃的足球熱血。

這部被譽為「改變日本足球漫畫歷史」、「最難被真人化」的超人氣動漫神作，在卡司發布後便引發全網暴動。經歷超過千人試鏡，最終網羅日本影壇最當紅的高顏值男神陣容，由「新生代男神一哥」高橋文哉擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」，攜手國際級男團&TEAM成員K、STARTO人氣男團「浪花男子」高橋恭平，以及櫻井海音、野村康太、綱啓永等人，上演最極致的暗黑競技殊死鬥，更有實力派演員窪田正孝坐鎮飾演瘋狂教練繪心甚八。超狂卡司名單曝光後，讓日台網友紛紛高喊：「這卡司簡直是在拯救影壇！」「光是看這群神級選角在銀幕上流汗嗆聲就值回票價！」

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《藍色監獄》真人版電影的演員們不僅顏值爆表，為了精采呈現動漫中的足球神技，製作團隊更安排所有演員提前一年半接受前日本國腳松井大輔集訓，動作場面親自上陣絕不馬虎。男主角高橋文哉透露，自己早在3年前便接獲主演邀約，儘管毫無足球經驗，仍抱著破釜沉舟的決心投入魔鬼特訓及拍攝。他表示：「我把自己能做到的一切毫無保留地投入這部作品，希望讓大家看見屬於高橋文哉的潔世一。這份渴望，正是我的『Ego（自我）』。」

高橋文哉（右）與&TEAM成員K在片中上演最極致的足球競技殊死鬥。甲上娛樂提供

高橋文哉（右）及高橋恭平在《藍色監獄》片中隸屬同隊，兩人惺惺相惜。甲上娛樂提供

近期預告曝光後，不少網友驚呼：「比想像中更熱血！」「神還原！」「畫面超燃！音樂超炸！」就連原作者親自到片場探班，也驚嘆不已。金城宗幸表示：「大家私底下感情超級好，但一開鏡立刻火花四射、眼神瘋狂交鋒！」另一位作者野村優介也直呼：「這裡就是貨真價實的『藍色監獄』！」笑稱自己早已被真人版電影圈粉，迫不及待進戲院欣賞大銀幕。

《藍色監獄》電影描述，為打造帶領日本奪下世界盃冠軍的最強前鋒，日本足球界啟動極端計畫「藍色監獄」，將300名高中前鋒關進封閉設施展開殘酷淘汰賽，最終只能有一人登上世界第一前鋒寶座，失敗者則永遠失去進入日本國家隊的資格。究竟誰能成為最後的生存者？



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