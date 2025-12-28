千人湧入旗山！大同世界和平文化藝術季圓滿落幕 書法比賽得獎名單出爐

▲筆墨傳和平，第八屆「大同盃」全國書法賽揭曉得獎名單，社會組獲得前三名與釋圓三法師及評審老師合影。（第一名王苡蘋、第二名黃寶彤、張菽芳、第三名許杭英、蕭明忠、陳恒在）

【記者 王雯玲／高雄 報導】第八屆「大同世界和平文化藝術季系列活動暨世界和平供僧祈福華嚴勝會」，27日於高雄市旗山公共體育場及武德殿盛大舉行並圓滿落幕。活動結合宗教祈福、藝文展演、書法競賽與公益行動，內容多元豐富，吸引來自全台各地信眾與民眾逾千人湧入會場，現場人潮絡繹不絕，場面莊嚴而熱鬧，成為南臺灣歲末極具指標性的文化盛會。

▲匯聚善念為世界祈福，釋圓三法師（中）：和平從人心開始。

活動由中華大同世界慈善會啟建，大同世界總住持釋圓三法師親自主持開幕與祈福儀式，並率領高雄區僧團60位法師莊嚴出場，場面肅穆殊勝。釋圓三法師於致詞時表示，世界雖動盪不安，但只要人心安定、善念匯聚，和平便不再遙遠；期盼透過宗教、藝術與文化的力量，引導社會回歸良善本質，實踐「大同世界、和平共好」的核心理念。

▲釋圓三法師帶領60位法師同聲梵誦，大同世界和平勝會感動旗山。

祈福儀式中，由釋圓三法師帶領與特別禮請法興禪寺聖雄長老及多位寺院住持共同參與，並由聲樂家陳惠群梵唱《華嚴字母誦》，搭配台北松山慈惠堂國樂團跨界共演，梵音繚繞、法喜充滿；多家敦煌舞團同步演出佛教藝術舞碼，呈現宗教與藝術交融的感動時刻，獲得現場民眾熱烈掌聲。

▲第八屆「大同盃」全國書法賽現場

活動亮點之一的第八屆「大同盃」全國書法比賽，於武德殿登場，由暱老山人書畫學會創會長謝彥杉先生全權籌辦，並邀請書法名家簡順能、廖火煌擔任評審，吸引全台書法好手齊聚揮毫，展現漢字藝術之美。

▲書法比賽社會組獲得優選及學生組得獎者與評審老師合影

本屆得獎名單如下：

社會組︰第一名王苡蘋、第二名黃寶彤、張菽芳、第三名許杭英、蕭明忠、陳恒在。

學生組︰第一名從缺、第二名洪綾、第三名陳昀葳。

評審團一致肯定參賽作品水準整齊，充分展現傳統書藝的深厚底蘊。

▲▼敦煌舞、健美賽跨界演出，大同世界和平藝術季驚豔全場。

此外，活動首度跨界結合健美大賽與親善大使模特兒選拔，透過「力與美」、「文與武」的融合，象徵身心平衡與和平共融，為文化藝術活動注入嶄新活力；園遊會與公益攤位同樣人潮滿滿，讓參與民眾在欣賞藝術之餘，也能實際投入公益行動，傳遞溫暖與善意。

▲活動會場出現吸睛可愛吉祥物吸引民眾合拍。

主辦單位指出，中華大同世界慈善會由釋圓三法師創辦，長期秉持「大愛傳播菩薩行、同心協力濟蒼生」的信念，致力推動慈善、文化與心靈關懷，凝聚十方善緣，實踐「人飢己飢、人溺己溺」的大慈大悲精神。此次活動在各界支持下圓滿成功，也再次展現宗教與藝術結合所帶來的正向影響力，為社會注入安定與希望。（圖／中華大同世界慈善會提供）