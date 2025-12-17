千人癱瘓法院／幣想首腦洗錢23億竟1個月換9律師 法院批辯護人「洩密串證」罕見限制律見

全台最大幣所幣想涉洗錢23億，港籍商務總監楊紀文（圖中）曾提醒主嫌施啟仁刪除與詐團上游的對話。

全台最大幣所「幣想（CoinW）」涉洗錢23億元案持續審理中，主嫌施啟仁在羈押期間頻繁更換辯護人，引起法院注意。士林地方法院今年9月曾罕見核發限制書限制施啟仁與律師接見，理由直指施啟仁在短時間內先後委任多達9名辯護人，且有事證足認9名辯護人「有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人」之虞。

士林地院據此於9月23日核發限制書，限制包含多名律師在內的辯護人接見施啟仁。相關裁定指出，本案涉及龐大金流與組織性犯罪，且尚有多名共犯未到案，在此情況下，若不限制接見，難以排除透過律師接觸進行串證或滅證的風險。

限制書隨後引發抗告，其中一名遭限制的鄭姓律師主張自己早在9月18日即已解除委任關係，不可能再與施啟仁接見。高等法院審酌卷證後認為，原審在未查明解除委任事實前，即將其列入限制接見對象，程序上「恐有違誤」，因此裁定撤銷僅限於鄭姓律師部分的限制接見，其餘律師部份不變。

另一方面，士林地院在11月延長羈押裁定中，也再次說明限制接見的必要性。裁定指出，本案仍有多名 上游共犯尚未到案，包括綽號「上海」、「賈大」、「龍哥」、「鼎哥（江總）」等人，其與施啟仁、楊紀文、王學治之間的分工關係，仍待後續審理釐清；加上卷內對話紀錄顯示，楊紀文曾提醒施啟仁「千萬不能說黃總給我們權利金的事，等如你跟詐團一起、勾結」、「文字你有跟他對話都DEL，小心」，要求刪除與詐團上游對話內容，法院認定仍存在高度勾串、滅證風險。

裁定也指出，施啟仁等人涉犯最輕本刑 5 年以上重罪，且掌握境外資產、具備海外生活能力，面對未來非輕刑責，存在逃亡誘因，若未持續羈押並禁止接見通信，難以確保訴訟順利進行，因此裁定繼續羈押並全面禁止接見通信。



