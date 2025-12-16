千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界

曾有最美檢座封號的陳漢章今年8月轉換跑道擔任律師，起手式驚呆法界。鏡週刊

幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒聲請一次傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。

由於辯護團隊不斷異動，士林地方法院9月一度指出，施頻繁更換律師，且於訊問時自陳，律師接見時「未討論案情、僅關心其在看守所內狀況」，法院認為，若僅屬生活關懷，根本沒必要反覆委任多名律師，懷疑辯護人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯、證人之虞，因此核發限制書，限制9名律師接見。

律師頻繁進看守探視 法院罕見限制律見

士林地院在延押裁定中也點名，本案仍有多名上游共犯尚未到案，包括綽號「上海」、「賈大」、「龍哥」、「鼎哥（江總）」等人，都曾與施啟仁等進行分工從事詐騙、洗錢行為；裁定內容也曝光對話紀錄，楊紀文曾要施啟仁刪訊息、避免提及特定金主「黃總」等內容，認定仍有勾串、滅證風險，因此裁定自11月22日起持續羈押並禁止接見通信。

值得注意的是，莊勝博為敦合法律事務所成員；該所主持律師正是曾被譽為「最美檢察官」的「樂檢」陳漢章。陳漢章因跨性別者身份、喜愛女裝打扮及展現自我而廣受社會關注，不僅被封為「最美檢察官」、「樂檢」，還有為數不少的粉絲。

20251216陳漢章酷愛女裝打扮，妝扮起來比女性更漂亮。鏡週刊

今年8月陳漢章卸下12年公職，轉換跑道擔任律師，他的事務所也網羅了過去站在第一線打擊組織犯罪、金融犯罪的前檢察官們，5人過司法運作與訴訟節奏相當熟稔；轉任辯護角色後，對昔日同僚完全不手軟，直接替施啟仁祭出一次傳喚逾1600名證人的「人海戰術」，一砲打響事務所名號，讓法官、公訴檢察官疲於應對，大幅拉長訴訟時程。

