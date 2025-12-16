千人癱瘓法院／每次開庭要問80人！ 車馬費近百萬全民買單

幣想主嫌施啟仁向法院聲請傳喚1601位證人，國庫將為此支付上百萬元證人車馬費等。

全台最大幣所「幣想」涉洗錢23億元案，主嫌施啟仁聲請傳喚1544名被害人、54名加盟店長及3名品行證人到庭作證，合計1601人。依《刑事訴訟法》及相關規定，證人到庭可依法支領日費與交通費，光是每人500元日費就已達80萬500元，再加上往返交通費等其他隱性費用，全部支出勢必逼近百萬元，相關費用均由全民買單。

依各法院開庭慣例，每天上午庭期多數是9點10分開始，中午午休1個小時，多數庭期都會在傍晚5點半前結束。若採取最寬鬆的計算方式來看，一天開庭8小時，要問80位證人，等於一個小時要問10個證人。

但法院訊問證人時有法定程序，光是確認身分的人別訊問，朗讀證人詰文、簽名等程序，少說一人也要10分鐘，法院也不可能一早就把80人都傳來一起問，因為部分證人可能須隔離偵訊，若80人一起朗讀詰文、簽名具結並確認身分，後續將衍生法警戒護人力不足等問題。

依現行規定，證人、鑑定人到庭，每次可支領新台幣500元日費，另可依實際搭乘交通工具支給來回旅費；一旦證人來自外縣市甚至離島，交通費動輒數百至上千元，整體支出勢將再往上墊高。

法院隱性支出再疊加 誤餐、加班費都增加

除了實質支出之外，士林地院接下來訊問1601位證人時，還會有許多隱性支出。

法界人士分析，一天訊問80位證人此一超級任務，極有可能導致法院超時開庭，一旦超過公務員下班時間，還得加計書記官、庭務員等人的誤餐費、加班費等額外費用，士林地院為了此案傳喚1601位證人，勢必將負擔上百萬的額外費用。

儘管勞師動眾、耗費大量金錢，士林地院為追求真相，仍裁准被告的聲請，同意如數傳喚1601名證人到庭，就連其中3位「品行證人」，施啟仁希望法官傳喚3人出庭，要佐證自己並非黑道也與黑道人士無關，法官也如數同意。

士林地院目前排定自明年1月22日起密集開庭，幾乎每隔1至2週就須整天開庭，每天預計傳喚約80人出庭；截至4月2日止，將安排720名被害人完成作證，後續仍有數百人待傳。整起案件動員人數、時間與公帑支出規模皆創下罕見紀錄。



