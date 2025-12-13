千人行軍跨海大橋 澎湖結合戰地史蹟與美食推動冬季觀光





澎湖縣冬季特色活動「2025澎湖大行軍」第二梯次，13日上午在縣長陳光復鳴笛聲中正式展開。活動吸引大批參與者，與百位國軍弟兄一同自西嶼端浩浩蕩蕩出發，逆風徒步橫越長達2.5公里的跨海大橋，展現出不屈不撓、勇往直前的「三點水精神」。

陳光復表示，澎湖自古戰略地位重要，留下許多戰地史蹟，如東衛坑道、龍門閉鎖陣地、西嶼銅牆鐵壁及東昌營區等。這些歷史印記不僅見證過往軍事地位，縣府也積極將其與冬季觀光結合，透過大行軍活動，彰顯澎湖深厚的軍事文化底蘊。

陳光復感謝國軍大力支持此次活動，除實際參與行軍外，亦精心展出各項軍備，充分展現「軍民一家親」的深厚情誼。他向長年肩負捍衛臺灣安全重任的勇士與戰將致上最高敬意，並肯定國軍在守護家園之餘，持續敦親睦鄰、深耕地方的用心付出。

陳光復進一步指出，「澎湖大行軍」已逐漸成為冬季旅遊品牌，歷年報名皆迅速額滿。為回應民眾熱情，今年特別規劃兩梯次，每梯次提供1,500個名額（其中包含500個非澎湖籍旅客名額），期望藉此帶動地方秋冬經濟，也為居民與遊客創造獨特的旅遊體驗。他表示明年將擴大舉辦。

活動開場由澎防部帶來氣勢磅礡的戰鼓表演，鼓聲激昂振奮人心；明圓幼兒園小朋友身穿迷彩服，以專注活潑的演出展現小小兵般的英姿，可愛萌度破表，也體現了全民國防教育的扎根意義。

活動的另一個亮點是國軍裝備的陳展，有155榴彈砲、CM21裝甲車、天弓飛彈車，及兩棲蛙人使用的循環式水肺等多項裝備，讓民眾近距離接觸，瞭解國軍戰力與專業，親身感受國防實力，深化全民國防意識。

大行軍行程結束後，參與者轉往通梁漁港，參加由白沙鄉公所辦理的「三金饗宴」，品嚐以澎湖特產「黑金」紫菜、「綠金」海菜及「白金」土魠魚所烹製的道地海味，以美食為這場結合歷史、文化與觀光的冬季行軍，劃下難忘的句點。

