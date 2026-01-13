千人赴殺豬宴/網驚：重慶合川文旅1年流量 不如2頭豬

網民的車停滿了呆呆家附近的路。(取材自小紅書)

一場原本尋常普通的農村殺年豬，就這樣演變成了一場熱鬧非凡的千人鄉村盛宴，但在集體歡的背後，卻讓人看見不一樣的風景，包括找回久違的年味和鄉土人情，以及民間傳統習俗蘊含著巨大的文旅營銷價值。

重慶

新民周刊、中新周刊報導，重慶合川女子「呆呆」家裡兩頭年豬到了要宰殺的時候，因父親年邁無力制伏生豬，她在社交平台發布視頻求助。這本是一個再尋常不過的家庭求助，樸實得帶著點可愛。可誰能料到，這條視頻引發了網友的熱捧。短短兩天，視頻點讚量突破18萬，轉發量達14萬多。

最後居然有數千名網友從天南地北組隊來到合川幫忙殺豬，一時間，這場「殺豬之約」成為2026年開年最具熱度的網路現象。既驚喜又惶恐的「呆呆」，在社交平台自嘲，「我可能是2026年第一個闖大禍的人」。

這場看似意外的流量事件，讓殺年豬這一傳統民俗重回大眾視野。在城市裡，過年可能只是簡單地吃頓飯、看看春晚，年味越來越淡。但殺年豬、吃刨豬湯，這些在鄉村再普通不過的傳統習俗，卻承載著濃濃的年味和深厚的人情。

這條毫無劇本的視頻，憑藉淳樸的訴求戳中了都市人對鄉土情誼的嚮往，才是短時間內實現病毒式傳播的關鍵。它就像一把鑰匙，打開了人們記憶的閘門，讓鄉愁找到了一個宣洩口。

面對這突如其來的「潑天富貴」流量，當地官方可說是最大受惠者。合川文旅直接帶著專業設備，來到了「呆呆」家裡，一天時間發了近十個視頻。有網友調侃，「合川文旅運營這個號一年的流量，都不如這兩頭豬」。

合川區文旅委一位工作人員表示，此次「殺豬宴」屬私人發起，12日晚上就結束了，後續是否會圍繞該主題開展更多活動，須等待區裡統籌研究。

對此，專家表示，「成功的旅遊目的地不能僅依靠一次熱搜，而是應建立一套能夠持續捕捉熱點、轉化熱點，並最終形成自身持久吸引力的市場化運營和目的地管理系統」。

