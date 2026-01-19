千人雪中送別圍棋「棋聖」 習近平胞弟送輓 「一生對手」也來了

風雪送「棋聖」，紋枰別「旋風」。18日上午，中國著名圍棋大師、中國圍棋協會名譽主席、國家圍棋隊原總教練聶衛平告別儀式在北京八寶山殯儀館東禮堂舉行。在八寶山殯儀館，上千人冒雪趕來送「棋聖」最後一程。

國家主席習近平的胞弟習遠平致送花圈，輓聯上寫「沉痛悼念棋聖聶衛平大哥」。前中共領導人鄧小平的長子鄧樸方及高蘭夫婦亦致送花圈。此外，有「圍棋皇帝」之稱的南韓圍棋界代表曹薰鉉九段也專程前來。他是聶衛平一生的對手，亦是一生的朋友。現場擺放的輓聯中，除了圍棋業內人士、聶衛平的橋牌好友，小米創始人雷軍的名字也在其中。

廣告 廣告

大公報報導，聶衛平因病於14日在北京逝世，享年74歲。聶衛平逝世後，中央有關領導同志以不同方式表示哀悼並向其親屬表示慰問。

聶衛平，河北深州人，1952年8月出生於遼寧瀋陽。1977年至1978年任黑龍江省體工隊圍棋運動員。1978年後，歷任國家圍棋隊運動員、總教練等。1982年被國家體委授予圍棋九段，1988年被授予「棋聖」稱號。曾兼任中國圍棋協會副主席、中國棋院技術顧問等職務。

「紋枰」是圍棋棋盤古代稱謂，聶衛平於中日圍棋擂台賽颳起的旋風，成為圍棋界的不朽傳奇。中國圍棋協會主席常昊說：「聶老是一個特別愛圍棋的人，可以說他把一生都奉獻給了圍棋事業。作為他的學生，我們希望能把聶老師的精神繼續傳承下去。」

圍棋世界冠軍古力說：「我在1997年拜聶老師為師，老師幫助我提升基本功和大局觀，為自己後面取得好成績奠定基礎。聶老師對中國圍棋事業發展作出了卓越貢獻，特別是在20世紀80年代的中日圍棋擂台賽上，聶老師取得的佳績讓圍棋走向神州大地，很多圍棋愛好者都是從那個年代開始了解圍棋、喜歡圍棋。」

20世紀七、八十年代，中國圍棋界長期被日本棋手壓制，而聶衛平的崛起掀起了中國圍棋走向世界的一股「旋風」。國家圍棋隊原領隊華學明評價說：「聶老亦師亦友，他是一個創造奇跡的人，他帶給我們這一代人一種向上的精神。女排精神、擂台精神應該是那個年代的兩件大事，激勵無數人。」

這位中國「棋聖」的影響力超越國界、跨越時代。1999年成立的聶衛平圍棋道場，成為更多「圍棋少年」的成才搖籃，柯潔、辜梓豪、周睿羊等多位世界冠軍和全國冠軍皆從這裡走出。

更多世界日報報導

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

吳佩慈生4胎傳賺逾7億美元 揭「紀曉波堅持不娶」豪門操作

馬查多獻諾貝爾和平獎給川普 諾貝爾基金會發聲明暗批