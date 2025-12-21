千人齊聚凹子底當「吃瓜群眾」！高雄新品「天使」洋香瓜神農市集甜蜜亮相

▲周末神農市集舉辦天使瓜吃瓜群眾大募集活動，現場人潮洶湧、氣氛熱絡。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為推廣高雄在地特色農產，高雄市政府農業局攜手「農友種苗公司」及「祥鶴農產品生產合作社」，共同推出全新洋香瓜品種「天使」，並於本週末在凹子底森林公園神農市集首度亮相，透過「吃瓜群眾大募集」免費品嚐活動，吸引上千名民眾到場嚐鮮，現場氣氛熱絡、好評不斷。

▲▼外觀呈現白裡透橙、果肉細緻、口感清甜爽口的「天使」洋香瓜，擄獲大小朋友的心。

農業局指出，「天使」洋香瓜為今年重點培育新品，經多項品種試種與市場評估後脫穎而出，外觀呈現白裡透橙、果肉細緻，口感清甜爽口，兼具外型與風味。此次在神農市集試吃亮相即獲得高度肯定，顯示具備良好市場潛力，未來將逐步擴大栽培面積，成為高雄瓜類產業的新亮點。

本次神農市集亦結合農業科技與永續發展元素，攜手農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所及美濃「又生農場」，推出小番茄評鑑體驗活動，由研究人員與農友帶領民眾品評多款當季及抗病新品種小番茄，讓民眾實際感受在兼顧生產穩定下仍能保有優質風味的研發成果，活動一開放報名即迅速額滿。

現場同時展出多項農業研發新成果，包括最新蔬果育種技術，以及高雄區農業改良場展示可取代傳統塑膠農膜的農用紙膜，實踐減塑與永續農業理念，讓民眾看見農業與生活密不可分的創新應用。

▲高雄市政府農業局長姚志旺致詞並與長官貴賓民眾一起品嚐天使瓜，盛讚天使瓜香甜可口。

農業局長姚志旺表示，看到這麼多市民參與神農市集、一起成為快樂的「吃瓜群眾」，感到相當欣慰。未來農業局將持續與研究單位及育種業者合作，推動具市場潛力與在地特色的優質農產品，提升高雄農業整體競爭力，為農友創造更多發展契機。

新品種「天使」洋香瓜預計近期陸續上市，民眾可關注「高雄首選」電商平台，搶先品嚐高雄農業的最新甜蜜成果。（圖╱高市府農業局提供）