千人齊聚海洋永續行動大賞 公私協力打造藍色保育新典範

為推動全民海洋保育行動，海洋委員會海洋保育署11月1日於國立臺灣科學教育館舉辦「海洋永續行動大賞」，集結超過百家企業與團體、逾千名海洋守護者共同參與，展現政府與民間在海洋保育ESG專案、淨海大聯盟及在地守護三大領域的豐碩成果。活動邀請藝人許孟哲擔任「海洋保育一日大使」，以自身潛水經驗號召全民加入守護行列。

↑圖說：藝人許孟哲擔任「海洋保育一日大使」，以自身潛水經驗號召全民加入守護行列。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署署長陸曉筠指出，《海洋保育法》自今年7月施行後，海保署積極以「強化統合、資源挹注、公私協力」三箭齊發，凝聚跨界力量推動永續藍圖。此次行動大賞共表彰22家海洋保育ESG企業、30組環保艦隊、45組淨海前哨站、10組最佳推手、4組團體及9位潛海戰將，並感謝58個長期投入的在地守護團體。

陸曉筠強調，「海洋保育．攜手永續ESG專案」是今年活動亮點，自2月啟動「海洋保育ESG媒合平台」以來，已促成20多家企業合作，涵蓋鯨豚監測、珊瑚與海草復育、AI海龜辨識及海洋教育等項目，讓企業以創新思維投入保育，成為穩定臺灣藍色國土的重要力量。

↑圖說：「海洋永續行動大賞」不僅是一場感謝與表彰的盛會，也是海洋保育行動的中繼站。（圖片來源：海洋保育署提供）

她進一步指出，淨海大聯盟展現驚人行動力，迄今已有超過6,000艘環保艦隊及5,000名潛海戰將參與，共同清除海廢、回收廢棄漁網，為後代守護更潔淨的海洋；而在地守護團隊則是保育基石，累積執行逾3,100場公民科學調查與8,000多筆生態資料，成為政策的重要依據。

活動現場設置70個展示攤位，呈現海洋保育行動成果，並舉辦人氣獎票選，吸引民眾熱烈參與。許孟哲呼籲，從個人日常落實環保、減塑做起，人人都能成為「終身海洋保育大使」。

↑圖說：現場設有70個成果展示攤位，民眾還能參與最佳人氣獎票選活動。（圖片來源：海洋保育署提供）

海保署表示，「海洋永續行動大賞」不僅是表彰典禮，更是全民參與保育的行動號召。署方將持續深化ESG媒合平台，鼓勵企業與團體攜手投入，讓臺灣的藍色國土在永續之路上持續閃耀。

