千份美食免費送！左鎮黃金筍節週六登場

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左鎮黃金筍節將於週日登場，區公所提前行銷造勢。（記者黃文記攝）

（另開新視窗）

記者黃文記／左鎮報導

為推廣左鎮區優質黃金筍產業及在地農業文化，左鎮區公所將於十四日在左鎮蔗埕廣場舉辦左鎮黃金筍節暨懷舊童玩闖關農業產業文化活動，有農特產品展售、竹筍料理展示、農業文化推廣及在地特色市集，並準備千份黃金筍美食免費送，邀民眾一起來品筍、玩童趣、遊左鎮。

左鎮區得天獨厚的自然環境孕育出品質優良的竹筍，其中以鮮嫩爽脆、風味甘甜的「黃金筍」最具代表性，每年產季皆深受消費者喜愛。為提升在地農特產品能見度，區公所特別結合農業產業推廣及文化體驗，規劃一系列精彩活動，讓民眾透過參與活動深入認識左鎮竹筍產業。

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今年活動最大亮點為「千份黃金筍美食大贈送」，現場將免費提供以左鎮黃金筍為主角所製作的特色料理，讓民眾品嘗最新鮮的在地好滋味，數量有限，送完為止。此外，活動現場亦安排農特產品展售、竹筍料理展示、農業文化推廣及在地特色市集等豐富內容，讓民眾一次購足左鎮優質農產品。

為喚起民眾共同回憶，今年特別規劃「懷舊童玩闖關活動」，結合古早味童玩體驗與趣味互動關卡，讓大小朋友都能重溫童年樂趣，增添活動趣味性與參與感。

左鎮區長李燿州表示，希望藉由黃金筍節活動，促進地方農業發展，提升農產品行銷效益，同時結合文化觀光資源，帶動地方產業活絡，讓更多民眾看見左鎮、走進左鎮、愛上左鎮。