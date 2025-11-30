千億商機／場域要什麼就做什麼機器人 達明：工廠端AI視覺協作機器人成長率高
機器人跨域共創聯盟講得很白，機器人要真正落地，不是先想技術，而是先問「場域到底要什麼？」。因此他們主張把需求方放在核心，透過「需求驅動×解方媒合×接軌國際」，把各行各業的痛點和機器人軟硬體串成一條線，讓應用真正跑得起來，而不是停在展示或試驗階段。
達明機器人營運長黃識忠也直接進行分享，現在受工廠歡迎的是AI視覺協作機器人。原因很直接：它能自己看、自己判斷、自己完成任務，還能大幅提升換線速度與製造品質。全球工廠對機器人的需求有多狂？全球工業機器人年安裝量已連續4年突破50萬台，協作機器人市場甚至預估2033年會衝上235億美元（新台幣約7,377億元），年成長率高達31.7%。
協作機器人之所以突然爆紅，是因為各國製造業都在缺人，加上傳統工業機器人設定麻煩、換線也卡，導致成本拉高。反觀AI視覺協作機器人，不但能快速換位、同步做目檢和安裝，還能適應混合型產線，使用門檻比傳統工業機器人低很多。對廠商來說，它就像一支「會自己調整的多功能隊友」，好用又省事。
黃識忠也提到，未來更受期待的是人形機器人。在大模型（LLMs）驅動下，人形機器人有機會具備推理能力、聽懂指令，甚至能在完全為「人」設計的環境工作，不需要改造產線。
這對製造、物流、倉儲、護理、接待等行業都是超強誘因。但要普及之前，仍要先跨過成本、雙足步行穩定度、能耗，以及人機互動安全等關卡。
