千億女首富甘比出手救香港災民 劉鑾雄「從輪椅上站起」和妻合影

香港富商劉鑾雄2016年和太太「甘比」陳凱韻結婚，並送上大筆不動產、房子、甚至是價值180億港幣（約721億）台幣的商場，讓甘比身價暴增至700億港幣（約2756億新台幣），一度躍升為香港女首富。近日香港大埔發生大火，7日當地舉行立法會選舉，甘比現身投票，還跟行動不便的劉鑾雄一起合影，宣佈將送愛給火災災民。

綜合港媒報導，甘比近年除了忙打理劉鑾雄的公益事業，也自己開了勾針毛線店，做好賢內助的角色，先前她發文預告要找老公一起去投票，盡公民應盡的義務。7日上午10時30分左右，兩人便一同現身大坑的投票區，投票完成後，劉鑾雄可能是因為身體不適，原本站著走進去的他，改坐輪椅離開，見記者守候，劉鑾雄隨即站起和甘比一起讓記者拍照，甘比還親切問大家是否都已投票。

甘比受訪表示：「我覺得雖然心情很沉重，但還是要盡公民義務出來投票，希望大家都能投心儀的人選一票」，並補充：「劉鑾雄的慈善基金會40年來一直致力於幫助需要的人士，這次火災也不例外，除了金錢上的捐助，我們也會派出義工幫助災民，基金會也會持續關注災民之後的生活和精神健康，提供更長遠的服務」。

甘比過去是狗仔記者出身，但因個性爽朗，為此和周星馳、鄭秀文、鍾楚紅等人有好交情，又由於性格單純善良，和劉鑾雄認識後火速擄獲傳奇富商的心，劉鑾雄多次對外宣稱，將他大部分財產留給了甘比，並稱她為「最後一個女人」，和其他女友徹底分手，顯示了對她的重視與認定。

