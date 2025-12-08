「千億富太」甘比出手了！勾大劉罕見合體 嘆「心很痛」捐款香港大火

甘比和大劉一同現身投票所。（翻攝kimbeechan_official IG）

香港富商「大劉」劉鑾雄的妻子「甘比」陳凱韻熱衷慈善，傳身家高達700億港幣（約新台幣2,756億元），一度是香港女首富。7日香港立法會選舉，夫妻倆在保鑣陪同下抵達大坑投票站，全程手牽手互相扶持，罕見合體吸引眾多媒體拍攝。談到香港大火，甘比表示「心很痛」，並透露捐款細節。

綜合港媒報導，大劉在投票當天坐輪椅抵達，但在記者要求補拍照片時，他特地站起身，攬住甘比手臂合照。途中他們向媒體親切問候，甘比還笑著問記者：「你們投票沒？」夫婦倆停留約7至10分鐘後便離開。

廣告 廣告

甘比和大劉一同現身投票所。（翻攝kimbeechan_official IG）

儘管露面時氣氛輕鬆，但甘比坦言，因大埔宏福苑五級大火重創，多日來心情始終沉重。她在IG貼出與大劉投票的合照，發文：「立法會換屆選舉於今天舉行，雖然心情依然沉重，但我認為仍然要盡公民責任投票。希望大家都可以把握時間選出心中理想的人選。」

談到大夥捐款與救災行動，她寫道：「劉生創辦的慈善基金40年來一直致力幫助有需要人士，今次火災亦不例外，除金錢上的捐助，我們亦派出義工協助災民。同時，劉鑾雄與陳凱韻慈善基金更加關注災民日後的生活和精神健康，希望為他們提供更長遠的服務和協助。」

更多鏡週刊報導

「千億富太」街邊大口嗑魚蛋！ 買繡球花「只花80元」喊：不要浪費

「千億富太」逛路邊攤吃雞蛋糕！ 網讚：太親民了

連勝文兒子出國比賽！蔡依珊曬天倫照 見一幕有感：我好累，但心很滿