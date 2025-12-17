「千億富太」甘比陪長輩做手指編織！ 寒冬送暖被讚親民

甘比熱愛編織，自己的衣服自己做（左圖）。她到長者中心，陪伴長輩們做手指編織。（右圖，翻攝甘比IG）

香港富商「大劉」劉鑾雄的妻子「甘比」陳凱韻熱衷慈善，傳身家高達700億港幣（約新台幣2,756億元），一度成為香港女首富。熱愛編織的她近日到長者中心做公益，陪長輩們體驗「手指編織」，寒冬送暖，被讚親民。

雙手穿引超粗毛線 陪40名長輩編出溫暖毛毯

甘比在IG、小紅書分享片段，她和「劉鑾雄與陳凱韻慈善基金」義工們到長者中心，親自帶40名長輩們用雙手穿引超粗毛線，做成毛毯，在一來一往的編織過程中交流、互動，氣氛溫馨。可見每個人都很投入，甘比協助他們整理毛線，大家笑容滿溢，看起來都很開心。

甘比幫長輩們整理毛線。（翻攝IG）

甘比陪長輩們做手指編織。（翻攝IG）

甘比透露，大家做兩個小時就有成品，大讚長輩們手指很靈活，甚至有長輩把毛毯當成披肩，相當逗趣。此外，他們也分送給長輩們保溫壺和熱湯、耶誕餅乾及護唇膏，為即將到來的耶誕節增添暖意。

影片曝光後，許多網友大讚：「完了，別說大劉，我感覺也愛上甘比了」「她宣傳了敬老愛幼的傳統美德」「人美心善的低調富豪，正確的價值觀值得世間所有的美好」「太喜歡甘比了，沒架子，親和力強」「一點架子都沒有」，有人指陪長輩做編織，可以訓練大腦。

甘比和大劉婚後熱衷公益慈善。（翻攝kimbeechan_official IG）

事實上，甘比熱愛鉤織，時不時分享自己的作品，包含衣服、圍巾、毛線帽等，都是出自她個人之手。2023年更成立鉤織手作品牌「Happy Yarn」，旨在傳播快樂，讓每位客人在學習的過程中都能感受到幸福。

