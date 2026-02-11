「千億富太」穿洞洞褲曬辣腿！ 全身行頭竟是「自己鉤的」

甘比熱愛鉤織，與網友分享她的「洞洞褲」穿搭（左圖），也曾在新年鉤了一隻小馬娃娃（右圖）。（翻攝kimbeechan_official IG）

香港富商「大劉」劉鑾雄的妻子「甘比」陳凱韻熱衷慈善，傳身家高達700億港幣（約新台幣2,756億元），一度是香港女首富。近日她在社群網站分享日常穿搭，穿上洞洞褲和毛衣，其實她這身衣服「來頭可不小」！

名牌靠邊站？ 揭密富太「火辣洞洞褲」背後驚人真相

甘比在IG分享一段影片，可見她穿了一件白色襯衫，外罩一件黑色鏤空鉤織開襟外套，下方拼接經典的Granny Square方形鉤織口袋，充滿濃濃手作感。她全身最大的亮點就是那條黑色洞洞褲，網格鏤空設計，露出一雙嫩白長腿，十分吸睛。她腳踩厚底拖鞋，拉長比例，頭髮簡單綁成馬尾，隨性慵懶。

甘比分享自己的穿搭，毛衣、洞洞褲都是她親手做的。（翻攝kimbeechan_official IG）

甘比發文：「試下鈎套裝玩下？」原來毛衣和褲子都是她自己鉤的！網友們看了大讚：「這條褲子我敢穿」「褲子好時尚」「真的很有創意，把鉤織變得時尚，創作空間無限，甘比好厲害」「這條洞洞褲你真的很敢穿，太性感了」「褲子很有自由氣息，展現長腿的美」「上次露背，這次露腿，好漂亮」。還有人請她分享褲子的鉤織圖解教學。

事實上，甘比在2023年創立鈎織手作品牌Happy Yarn，提供各種毛線、鈎針工具、工作坊，也販售她自己親手做的作品。熱衷公益的她也曾到養老院，帶著長輩做毛線，將興趣和公益結合，別具意義。

