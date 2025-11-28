「千億富太」街邊大口嗑魚蛋！ 買繡球花「只花80元」喊：不要浪費

甘比在花墟買繡球花、吃麻辣魚蛋。（翻攝小紅書）

香港富商「大劉」劉鑾雄的妻子「甘比」陳凱韻熱衷慈善，傳身家高達700億港幣（約新台幣2,756億元），一度是香港女首富。她經常在社群網站分享香港的好去處，近日她介紹花墟道，不只買花，還在街邊吃小吃，表示自己很愛逛花墟：「最重要的是很便宜。」

逛街也精打細算 「鮮花會過期不想浪費」

甘比日前在小紅書分享影片，發文：「逛花墟，吃街邊小吃。平時我會來花墟這裡買花，色彩斑斕的花花世界總是讓人心情愉悅。街邊上的小吃也不容錯過，QQ彈彈的魚蛋和味道鮮美的碗仔翅，我喜歡多放一些辣油，有夠味啦。」

影片中，她帶大家走訪旺角大球場對面的花墟，她說：「我特別喜歡花，所以經常來這裡光顧，還有最重要的是『很便宜』！」她逛著逛著就忍不住想買，看上3枝20元港幣（約新台幣80元）的繡球花。

老闆拿了其它花，對甘比說：「你那麼好看，要不要加買這枝？」甘比表示她只想要買繡球，說道：「鮮花會有期限，所以我總是不想浪費，今天就買這3枝啦。」

甘比在花墟買花、在路邊吃碗仔翅。（翻攝小紅書）

甘比曾曬出與大劉、孩子們玩卡牌的照片。（翻攝kimbeechan_official IG）

站路邊豪邁嗑魚蛋、碗仔翅 直呼好吃「但還不夠辣！」

買完花，緊接著她去吃心心念念的魚蛋，到了店面，她指定要吃麻辣魚蛋、再撒一點辣油，然後就直接吃了起來。她直呼：「呼好吃、好辣好彈牙。」但是「不夠辣。」

甘比介紹，該店的金牌翅王碗仔翅也是招牌，「裡面的粉絲就像魚翅一樣，我從小吃到大。」於是她買了碗仔翅，就站在大馬路旁吃。甘比有感而發說：「其實有點童年回憶了，因為人長大了，很少無緣無故會吃碗仔翅。好好吃啊！我還加了辣油。」可見她真的很愛吃辣。

