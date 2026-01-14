千億少奶首秀Podcast翻車 被酸「像劉嘉玲哄小女孩聊天」

奶茶妹」章澤天。（圖／取自章澤天IG）

32歲「奶茶妹妹」章澤天，因高中一張手拿奶茶的美照爆紅網路，後來保送清華大學，2015年嫁給比自己大20歲的京東創辦人劉強東，成為豪門太太。近日，這位千億少奶再次出圈，宣布開播個人Podcast頻道「小天章」，首期嘉賓邀請影后劉嘉玲，節目短短兩小時收聽量就破萬，人氣十分亮眼。

首期節目中，章澤天罕見分享自己的心路歷程，也解釋頻道名稱「小天章」的含義：象徵萬物運行的法則，也是她多年私人微信名稱，希望能以最真實的自己與大眾見面。節目裡，劉嘉玲聊到自己的童年、演藝生涯，以及和梁朝偉私下的趣事，透露梁朝偉私下會寫「道歉卡」求和，展現反差萌。

不過首播並非完全順利，節目曝光後，留言區湧現不少吐槽聲，有網友直言「尷尬冷場，像劉嘉玲在哄小女孩聊天」，認為章澤天全程像按流程走，對嘉賓故事點到即止，缺乏好奇心與真誠互動。劉嘉玲主動開啟話題，談到香港演藝圈、夫妻關係，甚至張國榮曾住她樓下、幫她介紹健身教練等細節，但章澤天都沒有適度接話，互動略顯生硬。

更有網友直言，章澤天不像真正的採訪者，更像CUE流程的導播。雖然嘉賓努力分享精彩內容，但節目節奏讓整場聊天顯得空洞。對於想打造個人IP的她而言，首秀或許只是起步，能否在後續找到自己的節奏與提問方式，也成了外界最關心的焦點。

