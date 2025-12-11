千億治水工程預算闖關 水利署：支應地方治水需求
（中央社記者曾智怡台北11日電）經濟部水利署長林元鵬今天在行政院會報告「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，水利署指出，4年期計畫總經費新台幣1000億元，盼在115年度預算獲得支持，爭取治水工程於明年汛期前開工，否則地方可能遭遇治水問題。
水利署透過新聞稿說明，近年受全球氣候變遷影響，極端降雨與颱風風浪衝擊均有增加趨勢，經濟部提報此新興計畫以協助地方政府強化氣候變遷的調適能力。依今年7月31日第3963次行政院會決定，為加速治水工程進行，修正計畫期程調整為4年（115-118年），總經費維持1000 億元，並於12月4日核定。
水利署表示，行政院自95年起陸續核定經濟部辦理「易淹水地區水患治理計畫」、「流域綜合治理計畫」及前瞻基礎建設「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」，各縣市河川及區排平均治理率由95年19%提升至113年45%，以往常發生嚴重淹水災情地區經治理後已達一定的防洪保護程度。
水利署指出，此新興計畫於研提階段已盤點各縣市具急迫且人口密集的重點河川排水，估算所需治水預算，同時邀集地方政府研商並獲支持，但地方治水需求仍高，亟待此新興計畫4年1000億元治水經費支應，如無法順利通過此新興計畫預算，地方重大治水工作恐須再延宕。
面對氣候變遷災害加劇挑戰，極端降雨及複合性災害增加，水利署表示，各地治水工作須持續推動，經前瞻計畫執行後各縣市淹水成效已逐步呈現，但縣市管河川排水治理率仍低 ，需持續以系統性治水策略，透過部會資源整合採循證治理，與地方政府共同合作加速治理。
水利署補充，此新興計畫已於今年10月函請各地方政府啟動提報作業，目前正進行現勘審查中，115年預算通過即可執行，爭取治水工程於明年汛期前開工，早日降低水患風險，達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的治水目標。（編輯：楊凱翔）1141211
