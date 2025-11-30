千億美元商機／台灣機器人卡在四大痛點 RIA要幫忙打通機器人產業的奇經八脈

需求對不上、技術追不上、人才跟不上、還要接軌國際規格，機器人跨域共創聯盟的成立，便是要協助解決機器人發展的四大痛點。圖／RIA

機器人正在快速從研發場域走進真實應用，不管是會自主移動的AMR（可自主導航、感知周遭環境並做出決策的機器人）、會飛的無人機，或是逐漸成熟的人形／仿生機器人，都依靠「物理AI」（感知AI→生成式AI→代理式AI→物理AI）變得更聰明、更能執行現場任務。

機器人的魅力不在於「像人」，而在於「比人更能撐」。人會累、會冷、會熱、會痛、會犯錯、需要睡覺，但機器人不會。AI給它大腦，台灣製造給它身體，它就能一直上工、不中斷、不抱怨。短期內，不是機器人要搶工作，而是機器人會補上台灣愈來愈大的勞力缺口，替產業救火。

台灣在ICT、精密機械、感測器、AI控制等領域本來就有深厚底子。先前成立的台灣AI機器人產業大聯盟偏向製造端，但要讓機器人真的走進生活，需要更貼近使用場域。於是產業界再推「機器人跨域共創聯盟RIA」，直接鎖定交通、旅宿、餐飲、醫療、物流、巡檢等垂直場景，目標很簡單：要讓機器人能落地、能上工、能賺錢、能解決真問題，而不是被放在展場當吉祥物。

RIA會長劉瑞隆也點破了台灣機器人一直卡關的四大痛點。第一，需求與解決方案常常對不起來：技術做得很炫，但現場用不到；現場有需求，但技術端做不出來。因此RIA最重要的事，就是讓需求與供應真正坐在同一張桌上。

第二，技術瓶頸仍在，尤其零組件供應鏈受到中國速度壓著打。但台灣擅長SoC與Edge AI，未來五年是我們彎道超車的黃金期。

第三，人才缺口嚴重，技職學校招生困難，必須把產業帶進校園，讓學生願意回來學習。

第四，國際供應鏈規格越來越嚴格，台灣必須把領域知識與國際標準一起導入。

國科會也同步啟動「智慧機器人產業推動方案」，而且這次不是單點補助，而是跨部會大規模佈局：數產署、經濟部、教育部、勞動部、國發會、國發基金一次全部上線。從技術布局、生態系打造、資安標準到人才培育，一條龍鋪好。目的不是做一、兩台示範機器人，而是要打造一整個能出口全球的台灣機器人產業鏈。



