千億美元投資卡關原因曝 路透：OpenAI嫌輝達晶片不夠快

輝達去年9月宣布投資OpenAI千億美元。路透社



路透社週一（2/2）引述8位知情人士透露，人工智慧新創公司OpenAI對輝達（Nvidia）部分最新AI晶片並不滿意，從去年起便一直在尋求替代方案，這可能會使這兩間在AI熱潮中最受矚目的公司關係變得更加複雜。

報導披露，作為聊天機器人ChatGPT的開發商，OpenAI之所以轉變策略，是因為其日益重視用於執行特定AI推理任務的晶片。所謂推理，是指ChatGPT等AI模型回應用戶提問與請求的運算過程。輝達雖在大型AI模型訓練晶片領域仍處於領先，但推理晶片已成為競爭的新戰場。

廣告 廣告

OpenAI等公司決定在推理晶片市場尋求替代方案，不僅對輝達的AI主導地位構成重大考驗，也正值兩家公司進行投資談判之際。去年9月，輝達宣布，將砸下千億美元投資OpenAI，該協議將使輝達取得股權，同時為OpenAI提供購買先進晶片所需的資金。

路透社曾報導，這筆交易原本預期在數週內完成，但談判卻已拖延數月。在此期間，OpenAI與超微半導體（AMD）等廠商簽訂協議，採購可與輝達抗衡的GPU產品。知情人士透露，OpenAI不斷變動的產品藍圖也改變了其所需的運算資源類型，導致與輝達的談判陷入僵局。

輝達執行長黃仁勳上週六（1/31）則駁斥與OpenAI關係緊張的報導，稱這樣的說法「荒謬」，並表示輝達計劃對OpenAI進行大規模投資。

7位知情人士指出，OpenAI對輝達硬體在處理軟體開發、AI與其他軟體互動等特定問題時，向ChatGPT用戶產生答案的速度並不滿意。其中一位知情人士透露，OpenAI需要新的硬體設備，未來最終可提供約10%的推理運算需求。

兩位知情人士稱，OpenAI曾與Cerebras和Groq等新創公司洽談合作，以獲取加速推理運算的晶片。但其中一位知情人士透露，輝達與Groq達成200億美元的授權協議後，OpenAI的談判隨即告吹。

晶片產業高層指出，輝達決定延攬Groq的關鍵人才，顯然是為強化技術組合，以在快速變化的AI產業中更具競爭力。輝達在聲明中表示，Groq的智慧財產權與該公司的產品藍圖高度互補。

更多太報報導

輝達投資OpenAI傳卡關?黃仁勳駁斥是無稽之談

輝達投資OpenAI計畫生變？WSJ：黃仁勳出現疑慮

彭博：亞馬遜準備投資OpenAI 100億美元 OpenAI採用亞馬遜自研晶片