千億董座「電梯激吻」 正妹網紅驚爆：他有隱疾

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宋珍珍公開電梯吻畫面（圖／翻攝自微博）





印刷電路板（PCB）龍頭「勝宏科技」董事長陳濤驚爆婚外情，曾獲得華裔小姐華南總冠軍的抖音直播主宋珍珍，於6月6日全網曝光兩人電梯親吻影片與對話紀錄，控訴陳濤隱瞞婚史騙她生小孩，更隱瞞自己患有弱精症的事實，桃色風暴徹底引爆，引發巨大輿論。

昔日電梯恩愛監視器畫面全曝光

宋珍珍其實曾是勝宏科技的員工，她在2022年進公司後，就開始與老闆陳濤秘密交往，兩人於2025年4月在電梯裡親吻、拉手的親密畫面全被監視器拍了下來，宋珍珍也在同年離職，直到今年6月6日，宋珍珍決定在網路上全面公開證據，才讓這起「電梯門事件」徹底引爆。

宋珍珍心寒揭發：一共只給幾十萬

宋珍珍也揭發兩人的交往內幕，指控剛認識陳濤時對方就一直要她生小孩，結果後來才發現陳濤其實患有「弱精症」，根本很難懷孕，她更委屈地表示「我認識他的時候他是個弟弟，我是網紅我有存款但是不多，他是企業家他擴張負債過億，我陪他從300億到3000億」痛心付出卻換來一場空，她透露交往期間陳濤一共只給她花了幾十萬，自己甚至還要負責房租和日常開銷，最後還落得被對方封鎖的下場。

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勝宏科技官方回應情況不完全屬實並且已報警處理。珍珍也在個人抖音上發文透露，自己因此住院，怒喊「這個世界爛透了」。

宋珍珍在個人抖音上發文透露自己因為憂鬱症住院。（圖／翻攝自抖音）

宋珍珍在個人抖音上發文透露自己因為憂鬱症住院。（圖／翻攝自抖音）

這起上市公司董事長與前員工的感情糾紛，已引發外界高度關注。而面對宋珍珍的多項指控，勝宏科技則回應部分內容與事實不符，並已報警處理。

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