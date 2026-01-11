千億規模 矽品AI戰略基地開箱

一場路跑竟成為萬眾矚目的科技開箱大會！全球封測大廠矽品精密工業11日舉辦第八屆半程馬拉松，現場湧入5000名跑者與地方民眾齊聚二林廠。這場賽事不僅是體育活動，更首度向外界揭開台灣半導體最新戰力「矽品AI戰略基地」的神祕面紗。在董事長蔡祺文親自領跑下，跑者親身見證這座占地27公頃、千億規模的AI標竿基地，隨先進封裝產線的落成，正式宣告南彰化進入AI封測新紀元。

被譽為「科技堡壘」的二林廠，是矽品維持全球供應鏈核心地位最重要的AI標竿基地。園區規畫5大廠區，內部配置最先進的AI封裝與自動化產線，總投資額超過千億元，預計於2027年全面運轉，屆時將提供7000個高科技職缺，成為翻轉彰化經濟的關鍵引擎。蔡祺文強調，馬拉松需要的持之以恆與耐力，正是矽品面對AI巨浪挑戰、穩健前行的核心底氣。

地方政界對此投資案高度肯定，彰化縣長王惠美表示，矽品深耕二林讓鄉親在家鄉就能擁有世界級工作。

矽品精密行政長簡坤義表示，矽品二林廠將是矽品面向未來的AI核心標竿廠，並與新竹、台中、彰化、雲林等地廠區聯動，將原本屬於都會區的高科技職缺帶進南彰，人才在地化是公司的終極目標，讓優秀的在地子弟不用離鄉背井，就能擁抱世界級AI科技舞台。