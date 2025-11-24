千億身家CEO遭直擊「轉賣二手機」 全網傻眼：這麼節儉嗎？

李想（右）到中古手機行被網友認出。圖／微博@科技新一

中國理想汽車的創辦人李想，據「2025年胡潤排行榜」數據，他的身家高達人民幣400億元（約新台幣1770億元），不過日前他卻被中國網友直擊，竟然拿著自己用過的二手機，跑到專賣中古機的店面去賣錢，讓網友全都傻眼，質疑他真的這麼節儉嗎？

李想從小對網路和電腦就有莫名的熱愛，1999年就創立了一個專門介紹顯示卡的網站，而雖然他的父母都是高知識分子，但也尊重李想的意願，讓他選擇不讀大學，直接開始創業。2005年，李想的「泡泡網」讓他身價突破人民幣1億元（約新台幣4.4億元），同年，他創立「汽車之家」網站，還在美國紐約證券交易所成功上市。2017年，他獲得中國十大優秀青年企業家稱號，2022年，李想成立杭州車之杭汽車科技有限公司。

廣告 廣告

李想是特斯拉Model S最早一批的中國用戶。為了因應環保、擁擠問題，他相信電動車是未來趨勢所向。李想創辦「車和家」公司，後更名為「理想汽車」，是豪華智慧電動車品牌，2024年車子正式上市，短短3天銷售量就破1萬輛，現在已經是中國家喻戶曉的品牌了。

身價有千億台幣的李想，日前被中國網友拍到他去中古手機行的照片，原來他竟是拿著自己用過的手機去賣錢，讓目擊這一幕的網友忍不住感嘆，「幾百億身價的李想這麽節儉嗎？用完的二手手機都賣給二手平台？我以為這個身價的人會直接扔了。想想我自己都是直接送人或送粉絲，我以後也不送了，我也去二手平台賣了」。

李想（右）被網友在二手中古手機行直擊。圖／微博@科技新一

網友看後也紛紛留言表示「李想這種大老板，平均1分鐘就能賺幾千塊。把時間浪費在賣舊手機上，純屬賠錢體驗生活」、「李想：其實我是在考察回收業務」、「精打細算，開源節流」、「他不怕信息泄露嗎？」、「不怕冠希哥的故事？」



回到原文

更多鏡報報導

女子過海關 裙內竟藏「229隻活魚」想走私！當場被抓獲

色姨丈對13歲外甥女下手！三度性交還喊老婆 她報告老師…下場曝光

阿公竟教「3歲孫子」抽菸！ 路人傻眼：一看就是老菸槍