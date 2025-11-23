千億遺產藏很深／味王家族千億股權人間蒸發 法官罰10控股公司2萬元
食品大廠味王家族千億資產大戰，如今全面演變成遺產大戰！台裔日本籍名譽董事長頴川建忠（本名陳建忠）過世後，頴川家族掌控千億資產的10家核心控股公司，爆出「千億股票」離奇消失。台北地院本月罕見對大洋僑果、僑果實業等10家公司集體裁罰，原因是所有公司一致拒絕提供股票去向資訊。
知情人士指出，長子頴川浩和與老臣陳清福一派，與次子頴川欽和陣營多年的家族爭產，已從內部攻防升級為跨境法律戰爭奪遺產，官司已在台灣及日本開打，這10家控股股票下落不明成為關鍵戰場。
今年11月3日，台北地院對10家控股公司同時裁處罰鍰，這10家公司是屬於頴川建忠家族掌控海內外千億事業的核心結構，包括大洋僑果、萬果貿易、僑果實業、建隆興業、金元實業、浩祥貿易、全青、程威、僑果企業與全威投資，卻在法院要求提供股票保管資料時集體不回覆。
由於這10家公司股票並未在上市及上櫃市場交易，因此並無數位化集中保管，仍是以傳統紙本股票方式保存。股票不出現，就難以進行股權分割，這10家公司遭法院裁處共20萬元罰鍰，每家罰2萬元，也意外揭開關鍵事實，支撐頴川家族食品、媒體王國的控股股票，竟在遺產分割前夕全部不知下落，整起官司撲朔迷離。
更多鏡週刊報導
千億遺產藏很深1／千億大亨過世無人知 辦完喪事家鬥爭產更激烈
千億遺產藏很深2／穎川家族事業橫跨台美日 消失的股票牽動民視、味王經營權了
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股慘崩近千點！輝達財報亮眼也無力回天？ 專家點破「這走勢」就是反轉訊號…曝光下一步
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股在美股重挫的壓力下失守關卡，加權指數上周五（21日）終場大跌991.42點、跌幅3.61%，收在26,434.94點，市場情緒急凍。...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不畏台積電暴跌！大摩高喊目標價1688元「列Top Pick」 多檔台廠供應鏈同步看旺
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台積電股價21日大幅回檔，收在1385元、重挫70元，市值單日蒸發1.81兆元，並拖累大盤下挫超過562點，不過外資依然力挺這檔科...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 1 天前
小兒連九週狂買00882！又砸破2.6億攬入00881 國家隊反手倒貨2萬張...提款5.5億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）崩跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，連帶週線迎來連3收黑。在ETF方面，國泰永續...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
AI競賽已變天！上週美股示警要看懂 本週股價爆發點總整理
上週美股走勢震盪偏弱。S&P 500 與道瓊維持區間整理，但 Nasdaq 回檔幅度較大，主因是美債殖利率再度走高、市場對降息的預期降溫。即便 NVIDIA、Google、Amazon 等AI相關企業的獲利仍具韌性，資金開始更嚴格檢視「龐大AI資本支出能否快速轉化為現金流」。因此盤面出現明顯分化：大型科技短線壓力較重，能源、工業與部分中小型股相對抗跌。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前
無畏黑盤飆2根漲停！「這檔被動元件」登台股撐盤俠…週漲幅25.4% 近3個月狂漲222%
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股上週（11月17日至11月21日）加權指數大跌962.562點，跌幅高達3.51%，多檔個股翻黑下挫，不過被動元件族群受惠於中國龍...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 17 小時前
危機與轉機！AI機器人概念股所羅門 法人建議一次看
所羅門(2359)本業連3季獲利，卻慘遭3.55億元匯損一拳打回虧損，EPS-1.00元！但智動化事業群營收狂飆76%成最大引擎。公司與NVIDIA合作人形機器人模擬，將AI視覺單價拉高一個零。市場看好2026年走出陰影，獲利將大幅彈升。股價能否衝破挑戰，全看智動化「硬數字」能否放量！三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台股盤前／美股回魂全面反彈！Fed降息預期升溫 台股開紅盤機率大增
美股週五（21日）強勢反彈，四大指數全數收紅，投資人押注降息機率提升，加上科技股近期回檔幅度深，市場對聯準會12月有望降息的期待快速升溫，也讓科技股買盤回流。隨著台指期夜盤大漲197點、台積電期貨上漲15元，台股下週一(24)日有望擺脫上週的狂跌陰霾，迎來紅盤開出。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 19 小時前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 19 小時前
台股超跌 本周反攻27K
台股上周五（21日）跌破季線，台指期夜盤隨著美股反彈站回季線，上漲197點收於26,673點，24日盤後MSCI將調整半年度權重，投資人留意尾盤波動。法人表示，台股進入超跌區，看好在三大利多支撐，本周將迎來反彈站回27,000點，AI族群、金融族群等四大類有望扮演反彈先鋒。工商時報 ・ 2 小時前
輝達的超狂財報藏隱憂？黃仁勳駁AI泡沫，但市場疑慮未解
輝達公布2026會計年度第3季財報，營收達570億美元、獲利年增65%，再創新高！其中，資料中心業務以512億美元領漲，亮眼的財報數字，激勵美股期貨與台股走升。執行長黃仁勳駁斥「AI泡沫」說法，指 Blackwell 晶片需求強勁。然而，分析師提醒，中國市場競爭與出口限制，以及客戶尋求供應鏈多元化，遠見雜誌 ・ 18 小時前
塑化景氣復甦＋轉投資增溫 台塑四寶「這檔」獲利可期
南亞21日隨大盤重挫、部分獲利了結賣壓拖累，股價以52.5元收盤，跌幅7.24％，成交張數87,276張。外資、投信買超8707張、36張，自營商賣超680張。外資近五日買超62348張，投信、自營商賣超999張、15153張。法人指出，在記憶體缺貨、漲價循環啟動帶動下，南亞營運動能正在加速...CTWANT ・ 15 小時前