千億黃金躺海底！西班牙沉船「聖荷西號」引爭奪 仲裁料今年出爐

一艘沉沒超過3百年的西班牙寶船「聖荷西號」，至今仍躺在加勒比海海床，但船上有價值高達約1500億台幣的黃金、白銀與祖母綠，各國爭奪不斷，國際仲裁機構預計今年裁決其主權與分配爭議，恐改寫全球水下文化遺產歸屬原則。

一艘西班牙沉船有大量金銀，引發多國爭奪。（示意圖／unsplash）

美國《紐約郵報》報導，聖荷西號（San José）是西班牙18世紀最重要的寶船之一，1708年於哥倫比亞外海遭英國海軍攻擊後爆炸沉沒，船上約600人僅十餘人生還。其所載財寶來自拉丁美洲殖民地，被視為西班牙帝國戰爭財政的命脈。

廣告 廣告

2015年，美國海洋考古學家杜利（Roger Dooley）率團隊透過無人潛航器，在哥倫比亞外海深處發現沉船殘骸，「我到現在還覺得自己是在做夢。當我們看到有海豚標記的青銅大砲時，就知道找對了。」

這項發現立即引爆國際法律糾紛。西班牙政府主張，聖荷西號為西班牙皇家軍艦，依法享有「主權豁免權」，並強調該船是「戰爭墓地」，不應被打撈。哥倫比亞則表示，沉船位於其專屬經濟海域內，依法屬於國家文化資產。

不僅國家之間爭執不下，原住民族團體也加入戰局。他們認為，船上財富來自殖民時期對原住民的剝削，應視為歷史不正義的象徵，「這些黃金是用我們祖先的血汗換來的，不該再被當成獵寶遊戲。」此外，美國打撈公司「海洋搜尋艦隊（Sea Search Armada）」聲稱早在1980年代即發現該沉船，主張依法可取得一半寶藏；而英國公司「海事考古顧問公司（MAC）」則依合約，向哥倫比亞政府要求最多45%的分配比例，雙方目前皆已提出國際仲裁。

延伸閱讀

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價

美股標普創歷史新高！道瓊跌409點 台積電ADR漲1.69％