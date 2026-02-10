千元享高音質聆聽！soundcore C50i、R60i NC雙新品登場 7-11買更便宜

記者李鴻典／台北報導

隨著真無線耳機已成為多數人的日常配備，選購耳機時，除考量價格，音質穩定度、配戴舒適性與整體使用體驗更為關鍵。國際耳機品牌soundcore推出兩款超值新品「C50i 開放式藍牙耳夾耳機」與「R60i NC 主動降噪真無線藍牙耳機」，分別鎖定開放式舒適配戴與高效主動降噪功能，千元價位即可輕鬆入手。

C50i以輕量化開放式耳夾設計，無感佩戴同時享有好音質。（圖／品牌業者提供）

C50i開放式耳夾設計，兼具舒適配戴與頂級音質

soundcore C50i 開放式藍牙耳夾耳機，售價1,990元，提供星墨黑、雲霧白兩款配色。新品以輕量化開放式耳夾設計，重新定義日常舒適配戴體驗，單耳重量僅5.5公克，等同於半枚硬幣的重量；機身採用FlexiClip記憶鈦合金材質搭配C型貼合耳型的彈性結構，長時間使用也不易產生壓迫感。

C50i內建12mm大尺寸動圈單體，更獲Hi-Res認證，並支援LDAC高解析無損音質，可清晰呈現音頻層次與穩定低頻，讓使用者在不封閉雙耳的狀態下，依然能享有細膩且具臨場感的聆聽體驗；同時結合AI智慧演算法輔助，自動精準擷取人聲並過濾外在雜訊，在嘈雜的環境下通話依然清晰。

soundcore C50i開放式藍牙耳夾耳機，售價1,990元。（圖／品牌業者提供）

C50i支援快充功能，僅需充電10分鐘即可提供約2小時的使用時間，單次使用最長可達7小時，搭配充電盒的總續航力則高達28小時；產品亦具備IP55防塵防水等級，無論戶外運動或雨天通勤，穩定應對多元使用情境。

入門降噪新選擇！R60i NC最高52dB主動降噪，長效續航達50小時

針對追求沉浸式聆聽體驗的使用者，soundcore則推出全新「R60i NC主動降噪真無線藍牙耳機」，以親民價格提供高效降噪規格，成為降噪耳機入門的理想選擇。R60i NC 搭載自適應主動降噪技術，可即時分析周遭環境噪音並自動調整降噪強度，最高可達52dB的主動降噪效果，有效過濾各式環境噪音，打造更靜謐的個人聆聽空間。在音質表現上，R60i NC內建11mm動圈單體，同樣獲得Hi-Res認證，並支援LDAC高解析無損音質；同時搭載六組麥克風並結合AI智慧演算法，維持穩定清晰的通話品質。

R60i NC以親民價格提供高效降噪規格。（圖／品牌業者提供）

R60i NC充電10分鐘即可提供3.5小時的使用時間，單次使用最長可達10小時，搭配充電盒總續航最高達50小時，滿足長時間使用需求。新品亦具備IP55防水防塵等級，無論運動、通勤或戶外使用皆能安心配戴；此外，可透過soundcore App中的HearID 4.0功能分析個人聽力特徵，量身打造專屬 EQ設定，讓每首音樂都能更貼近使用者的聆聽喜好。

soundcore R60i NC主動降噪真無線藍牙耳機，售價1,690元。（圖／品牌業者提供）

R60i NC主動降噪真無線藍牙耳機，售價1,690元，提供極夜黑、雲光白、霓光藍、晴霧粉四款配色選擇，兼顧功能性與風格搭配，讓降噪耳機不只實用，也成為日常穿搭的一部分。

7-ELEVEN線下獨家販售！限時登錄再送時尚水晶耳飾

雙新品除可於soundcore官方網站選購外，其中黑、白兩色亦同步進駐全台共3,000間7-ELEVEN門市線下獨家發售。上市期間更推出獨家限定優惠價，C50i優惠價1,890元、R60i NC優惠價1,490元。

即日起至2月28日購買C50i並完成產品登錄，即可獲得時尚水晶耳飾乙組。（圖／品牌業者提供）

此外，soundcore亦同步推出限時登錄贈禮活動，即日起至 2/28（六）期間購買C50i並完成產品登錄（登錄期限至3/31），即可獲得時尚水晶耳飾乙組，讓耳機瞬間變成造型亮點。

時尚水晶耳飾以簡約卻不失亮點的設計，為雙耳造型再添亮點。（圖／品牌業者提供）

響應政府廚餘環保政策，雙全國際獨家代理的3C生活品牌DIKE祭出年前優惠，即日起至2/28，在各大通路購買DIKE 3.5L淨味儲存廚餘機升級款，憑發票在雙全生活館官網登錄即可獲得10,000 D幣回饋，每一個D幣等於1元現金，可於雙全生活館商城購物使用，不限交易品項，每筆交易可折抵15% D幣，補助名額限量10萬台。於各大通路購買DIKE 3.5L淨味儲存廚餘機升級款（HKE522 PLUS），就可免費獲得雙全生活館線上商城10,000 D幣，優惠選購上百件PHILIPS與DIKE產品。

DIKE 3.5L淨味儲存廚餘機升級款。（圖／品牌業者提供）

此外，PHILIPS行動電源FunCube系列在momo購物網推出獨家限定色－夢幻的粉紫漸層配色，PHILIPS手機配件全品項購買滿額1990元即贈PHILIPS行動電源燃抗爆收納袋。

momo購物網獨家販售FunCube全球獨家限定色。（圖／品牌業者提供）

