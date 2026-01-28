千元假鈔買100元檳榔找900真鈔！貪心男這次得拿5萬元免牢獄之災

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣邱男花300元網購一捆千元「兒童銀行」銀行鈔票，再拿其中1張去檳榔攤購買檳榔，老闆找他真鈔900元，邱男食髓知味，晚間再以同樣手法到同一檳榔攤購買，結果被抓包，老闆報警逮人，邱男被移送法辦。該案經彰化地院審理，邱男被依詐欺取財罪，判處拘役50天，相當於花5萬才能免除牢獄之災。

判決書指出，去年5月30日先在購物拍賣網站，以300元購買1捆玩具紙鈔，同年6月9日中午11時持一張「千元玩具鈔」，到溪湖一間檳榔攤買100元檳榔，老闆一時不察，找現金900元給邱。

警方表示，邱男以為檳榔老闆「老眼昏花」，不辨鈔真假，他同日晚間9時，再持一張「千元玩具鈔」打算購買香煙，這次被老闆發現「么壽死囝仔，還敢再來，恁爸就在等你來」。警方接獲老闆報案，立即趕到現場逮住邱男。

法官表示，被告其以同一使用玩具鈔票充當真鈔之詐欺犯意及行為，於同一日先後2次至同一檳榔店，侵害同一被害人之財產法益，應屬接續犯。考量告訴人雖損失非鉅，但被告迄今仍未賠償告訴人之損失，及參被告之犯罪動機、手段，判處拘役50天。

