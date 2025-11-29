千元就能插股！千餘名股東下虎尾花生田採收 親子樂喊「好玩」

不少家長帶著小朋友一起下田採收花生。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣是國內花生最大產區，其中虎尾鎮是主產地之一，為推廣在地優質花生，農會8年前讓各地民眾「認股」當花生田股東，收成期時下田體驗採收樂趣，今(29日)千餘名各地股東到雲林採收花生，感受豐收喜悅。總幹事蔡武吉表示，盼藉此擦亮「虎霸王」花生品牌。

雲林花生種植面積超過1.4萬公頃，近日進入二期作採收期。蔡武吉指出，今年花生產量持平，產地收購價每台斤約45元，價格穩定。虎尾農會為推廣花生，與農民契作履歷花生，面積已經超過200公頃，並推出自有品牌「虎霸王」系列產品，為讓各地民眾認識虎尾花生產業，8年前農會首度開放民眾「認股」當花生田股東。

蔡武吉表示，8年前認股0.1公頃花生田僅有100多人，目前為止認股面積達0.4公頃，股東上看千餘人，只需1000元便可認一股8坪大的花生田，今開放股東們體驗採收、品嘗在地美食，新北、台中、台南等地的股東都來採收，甚至有民眾還表示明年還要繼續當股東。

台中民眾表示，只知道吃花生，從沒下田體驗過花生，知道有活動後趕緊報名，並帶小朋友一起來體驗，希望用實際農業體驗，讓小朋友知道農民的辛勞；小朋友開心地說，雖然身上會沾染泥土，不過實際下田體驗採收花生感到非常有趣。

蔡武吉表示，鎮農會研發各項花生加工產品，甚至打造生產線，進行一條龍作業，花生產品占農會收入八成五，其中以有履歷認證的「虎霸王」系列產品的銷售量最好，花生股東會活動希望擦亮虎霸王品牌，讓更多人認識優質花生產業。

千名花生田股東下田實際採收花生。(記者李文德攝)

小朋友開心將整理好的花生亮出來。(記者李文德攝)

