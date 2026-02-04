千元有找！金子半之助、日本橋海鮮丼辻半「新春10天限定」開吃！

（圖／加七攝）

迎接新春聚餐旺季，「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」推出2/13至2/22限時10天「開運加馬」優惠，最低999元起，就能大啖金賞級海味與人氣天丼。不論偏好精緻細膩的日式前菜，或想豪邁享受澎派炸物，這波新春限定通通幫你準備好。

主打精巧路線的「日本橋海鮮丼辻半」連續9年榮獲東京都海鮮丼金賞獎，今年推出999元起「開春海味盛宴」。其中1299元的「新春刺身盛合」一次集結11道嚴選海鮮，包括胭脂蝦、赤貝、旬味海膽、黑鮪魚腹肉、鮪魚、北寄貝、煙燻烏魚子干貝、鮭魚、水針魚與明太子花枝等，從油脂香氣到海味鮮甜層層堆疊，堪稱春節聚會的高CP值門面擔當。

廣告 廣告

若想多點層次變化，999元的「新春前菜盛合」以六宮格小缽呈現年節五味。甜口開場的櫻餅、黃金栗子與昆布捲象徵新春好彩頭；松葉蟹搭配三杯醋凍帶來酸甜清爽；穴子、磯煮滷鮑魚與烏魚子蘿蔔鹹香濃郁；海膽魚卵佐山藥泥則滑順細緻；燻鴨胸、伊達捲與黑豆展現經典日式風味；章魚佐柚子味噌則以清新醬香收尾。

（圖／加七攝）

另一邊，喜歡豪邁炸物的饕客，則不能錯過日本第一天丼品牌「金子半之助」的新春限定套餐。招牌江戶前天丼、天丼與上天丼早已是許多人的味蕾記憶，這次推出雙人、三人套餐999元起，限時10天開吃。

雙人套餐包含江戶前天丼、天丼與海苔1份，優惠價999元；三人套餐則升級為江戶前天丼、上天丼、和牛漢堡肉天丼與鳳尾蝦3支，1599元就能滿足多人聚餐。想更奢華，還有限量1399元雙人組合，集結黑松露龍蝦上天丼、和牛漢堡肉天丼與鳳尾蝦2支。每份套餐皆附特調氣泡飲與海帶味噌湯，從主餐到配角都完整到位。

無論是想在春節聚會中優雅品味珠寶盒般的海鮮盛宴，或和親友豪爽分食炸蝦、和牛與龍蝦天丼，這波「開運加馬」優惠都讓人用千元有找的價格，吃出儀式感與滿足感。限時10天，想開春補補運、補補胃，記得手刀揪團，把好運與好味道一次吃進新的一年。

（圖／加七攝）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

吃壽司也能補財運？爭鮮四大運勢壽司、開運盲盒，壽司郎豪華蟹盒登場

必勝客把湯圓變愛心比薩 「花好月圓」限時14天回歸、299元開吃

SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！