千元鈔帝雉不是最大！台大首度發現台灣特有滅絕孔雀
〔記者林曉雲／台北報導〕台灣最大的特有鳥類是什麼？許多人會想到印在千元鈔票上的帝雉。不過，國立台灣大學研究團隊最新發現顯示，在數萬年前的更新世時代，有一種體型比帝雉更大的特有鳥類曾在台灣生活過，如今已滅絕。研究團隊將這個新物種命名為「滅絕孔雀」(Pavo miejue)，也是台灣首次發現並命名的特有滅絕鳥類。
這項跨國研究由台大生命科學系與生態學與演化生物學研究所副教授蔡政修帶領學生藍詠傑，與德國森根堡自然史博物館學者Gerald Mayr合作完成，研究成果已刊登於英國皇家學會出版的國際期刊「Royal Society Open Science」。
研究團隊指出，目前台灣已知現生鳥類接近700種，其中有32種為特有種。然而，與哺乳類或爬蟲類相比，台灣的鳥類化石紀錄長期相當缺乏，因此對於過去鳥類演化歷程所知有限。直到2021年，蔡政修與Gerald Mayr才發表台灣第一件鳥類化石研究，而這次的新發現則進一步揭開台灣遠古鳥類世界的面貌。
這項研究的重要線索來自台南退休教授侯立仁捐贈的一件肱骨化石。肱骨是鳥類翅膀的重要骨骼之一，研究團隊透過與現生孔雀及其他雉科鳥類進行詳細形態比對，確認這塊化石屬於一種已滅絕的大型孔雀，而且並非已知物種，因此建立為新種。
研究人員特別將新種命名為「滅絕孔雀」，學名中的「miejue」直接取自中文「滅絕」發音，希望藉此提醒社會大眾重視生物滅絕議題，以及台灣曾經發生過的生態變遷。
蔡政修表示，這項發現顯示，台灣過去的生態系遠比現今所見更加豐富。許多人熟悉現存的特有種鳥類，但從化石證據來看，台灣歷史上曾經棲息過體型更大的特有鳥類。若只觀察現存物種，將無法完整理解台灣生物多樣性的演化歷程。
研究團隊認為，化石不只是認識遠古生物的線索，也能幫助科學家了解物種如何形成、擴散與消失。透過研究過去的滅絕事件，能提供更長時間尺度的觀察視角，進一步理解生態系如何面對環境變化。此次滅絕孔雀的發現，也再次顯示台灣仍有許多古生物謎團等待探索，未來需要更多系統性的化石研究，才能逐步拼湊出台灣遠古生態的完整樣貌。
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