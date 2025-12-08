千元鈔疊超過14樓！全台第一豪宅8.4億 專家揭「富豪買房」這樣玩

記者陳韋帆／台北報導

台北市信義區指標豪宅「皇翔御琚」今年6月「樓中樓」1、2樓戶別、共376坪，以總價8.4億成交，奪下今年截至12月實價登錄中全台總價最高豪宅，第二名同樣是「皇翔御琚」4.2億元無貸款成交，若換算成千元鈔，可疊到14樓層高，相當驚人。

彙整今年全台總價排行前十名超豪宅交易，第一、二名都由「皇翔御琚」奪下，總價分別為8.4億、4.2億，第三至五名則由大安森林公園景觀宅「One Park Taipei元利信義聯勤」包辦，第六到第十名的社區則包含「元大文華」與「Diamond Towers台北之星」等知名豪宅。

2025年總價最高十大豪宅排行榜。（圖／台灣房屋提供）

4.2億豪宅換千元鈔可疊14樓高

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，十大豪宅交易中，4筆採無貸款交易，意即以現金支付購屋全款，今年最高的無貸款交易，正是總價排名第二的「皇翔御琚」4.2億元，而這些無貸款交易除領現支付，也不乏海內外帳戶匯款，但若將4.2億元換算成千元鈔票堆疊，厚度超過42公尺，以一層樓高約3公尺計算，鈔票高度比14層樓還要高！

張旭嵐表示，高總價豪宅的建坪加車位常逼近200坪，最高交易更是一次買兩戶。依目前央行規定，台北市總價在7,000萬元以上的住宅，最高貸款成數僅3成，且無寬限期，買方需準備7成自備款。對於資金雄厚的高資產族而言，選擇全額現金購買，能免受央行限貸令束縛，無須向銀行交代金流，簡化購屋流程，快速完成交屋過戶。這不僅對買方省事，對賣方省時，也降低申辦貸款可能產生的交易變數。

議價優勢顯現！「潤泰敦仁」睽違10年再現交易

今年另有多筆無貸款交易的豪宅案，包括「潤泰敦仁」、「璞園信義」、「帝璟苑」、「雍居仁愛」、「勤美璞真」、「Diamond Towers台北之星」等。其中「潤泰敦仁」是睽違十年後再次出現實價交易，且單價低於200萬元，每坪約190萬元，相較十年前的兩筆交易單價落在206至220萬元，買家可謂相當划算。

第一建經研究中心副理張菱育分析，富豪將豪宅視為資產配置的一環，以無貸款方式購置，主要為財務管理考量。豪宅不僅是居住空間，更是對抗通膨、分散資產風險的優質標的。富豪將現金轉換為具有稀缺性的頂級不動產，鎖定蛋黃區的精華地段和指標建案，目標是透過長期持有達到資產保值與增值的目的。

此外，現金購屋在高價不動產交易中具有議價優勢。買家能一次性支付全額，對賣方或建商來說，交易確定性高、流程快速，且能省去等待銀行撥款的時間成本，使買方有機會取得比有貸款需求的買家更優惠的成交價。例如這次「潤泰敦仁」交易單價低於十年前行情，雖然有產品個別因素，但現金交易往往是促成賣方願意讓利成交的因素之一。

