千元鈔「4小朋友」退役了？新台幣要換新衣 央行開放票選12大款式「投票還能抽套幣」

中央銀行啟動「臺灣之美」系列新鈔改版計畫，並開放民眾票選鈔券主題。（本刊資料照）

新台幣可能即將換上全新面貌！中央銀行今（27日）宣布，正式啟動「臺灣之美」系列鈔券改版規劃，並首度開放民眾參與主題票選。陪伴國人多年的千元鈔票圖樣，也因此再度成為討論焦點。

新台幣為何要改版？ 央行啟動「臺灣之美」系列新鈔計畫

中央銀行表示，為使鈔券設計更貼近時代脈動與社會多元面向，特別規劃新版「臺灣之美」系列鈔券，並將票選結果納入設計參考，讓鈔票不僅具備支付功能，也能展現台灣形象。

全民參與投票 12大主題一次看

本次票選活動共提出12項主題，涵蓋自然、人文、社會與產業面向，包括：

廣告 廣告

和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美、女性的光輝。

央行指出，票選結果將經專業評估與排序，作為新版鈔券設計的重要指標之一。

新台幣改版怎麼投票？ 活動時間、方式一次整理

央行說明，投票活動即日起開放至2月13日下午5時止，民眾可至央行官網「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，完成Email驗證後即可參與。

每位民眾限投1次，每次最多可選擇5項主題。

投票還能抽套幣？ 央行加碼獎勵

為提高參與度，央行同步規劃抽獎活動，獎項包括 「丙午馬年生肖紀念套幣」10套，以及 「臺灣國家公園采風系列套幣」100套。相關抽獎辦法與細節，皆公布於票選活動網站。

新版鈔票何時能用？ 央行曝改版時程

央行發行局長鄧延達指出，主題確定後，新版鈔券仍需歷經圖稿設計、原物料準備、行政院核定、製版量產與宣傳等流程，整體作業期約2年半，首版新鈔預計於完成相關程序後正式發行。

更多鏡週刊報導

歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」

「是我們的玩命安全到以為那叫生活」 霍諾德攀101遭轟！專家挺：他在示範為選擇負責

霍諾德爬101她蹲窗邊被罵「丟台灣臉」 女學生發文道歉後全網暖回：溫馨到讓人想哭