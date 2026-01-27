千元「4位小朋友」將畢業？新台幣要改版 12大主題開放網路票選

新台幣宣布改版，新版將於2028年問世。示意圖／翻攝自Pixabay

中央銀行27日召開記者會，說明2028年將會問世的「新版鈔票」改版主題，揭開新台幣的未來藍圖。發行局局長鄧延達在記者會上表示，未來新鈔將命名為「臺灣之美」系列鈔券，央行提出12個主題，讓民眾在網路上票選。

新台幣宣布改版！「臺灣之美」成主題

新台幣宣布改版，此次變動可能讓民眾熟悉的鈔面走入歷史，包含500元的梅花鹿、1000元的4名小朋友看地球，以及孫中山、蔣中正等政治人物，傳出將從改版中正式畢業，值得一提的是，500元中「少棒隊（打棒球）」的圖案，因為象徵國球精神，有機會保留。

廣告 廣告

央行發行局局長鄧延達27日在記者會上指出，新版鈔票將以「臺灣之美」作為系列主題，央行開放12個面額主題供民眾進行網路票選，投票時間自27日起至2月13日17時止，總時長約3週。鄧延達接著說，在網路投票選定主題後，還要歷經紙鈔原物料採購、報請行政院核定、製版及量產、調校ATM設備及宣導，最後才正式發行；也就是說，新版的鈔券將在主題選定後的2年半發行。

投票決定新鈔樣貌！12大主題曝光

鄧延達進一步表示，「臺灣之美」12個面額主題分為人文精神、藝術與生活、自然永續、科技與創新、建築與地標等5大類。主題包含和諧共榮、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美，以及女性光輝。

鄧延達透露，只要到央行官網點選投票頁面，並通過電子郵件驗證者就可以投票，不過每個信箱只能投票1次，1次可以選擇1至5項主題，投票結果將適時對外公布。值得一提的是，央行將會從完成投票的中華民國國民中抽出幸運得主，特獎為馬年生肖紀念套幣共10套、首獎為台灣國家公園采風系列平鑄套幣100套。

台幣5個面額都會改？鄧延達回應了

關於新鈔主題是否會完全參照投票結果？對此，鄧延達指出，央行會綜合考量投票結果再進行設計，不一定結果第一名就會直接採納，鈔券設計還涉及到防偽功能，還要有「系列感」，以及要在印製上達到使用很久的功效，因此他建議不要拘泥於前5名一定要出現在鈔面上，「我們會綜合判斷，讓大家偏愛的選項能在鈔券上表現出來」。

此外，被問及是否5個面額都會改？鄧延達則說，還在進行研議，有結論會立刻報告。另關於舊鈔有哪些元素要刪除？他表示，會等投票結果出爐，再進行討論；而新鈔公布應該是採不同面額陸續公布，時間間隔可能會有半年至一年；新版鈔券一張成本約為5元，比目前鈔票增加1.5元。



回到原文

更多鏡報報導

金價飆破5000美元！楊金龍揭「只有5國家在買」 台灣半年沒出手原因曝

冬天「1衣物」成皮膚災難！小孩身上狂冒紅疹 醫示警：別直接穿

40歲上班族旅費剩2千！梭哈買彩券「幫助花蓮」 抱走6.92億元頭獎

賈永婕捧鳳梨拜拜！霍諾德「滿臉困惑」全球瘋傳 台灣人秒解答