千分之一機率！民眾買干貝驚見「橘色赤玉」

近日彰化一家水產店「漁爸海鮮」在社群平台分享一起特殊案例。一名消費者外帶一盒七顆裝的生食級干貝，回家後發現其中一顆呈現醒目的橘黃色，與其他六顆常見的乳白色形成強烈對比。客人擔心食品腐壞，連忙拍照傳給店家詢問是否能夠食用。

店家見圖後立即向客人解釋，這並非變質產品，而是萬中選一的「赤玉干貝」，平均一千顆裡才可能出現一顆，極為罕見。為表誠意，店家更直接將這盒干貝免單請客。客人半信半疑品嚐後，立刻回報超好吃，證實這顆特殊干貝風味無損且鮮甜依舊。

廣告 廣告

水產業者古祐誠解釋，赤玉干貝呈現橘色的原因，主要是扇貝攝取大量藻類中的β-胡蘿蔔素，或是富含蝦紅素的蝦蟹殘骸所致。這類干貝營養價值較高，通常會被特別挑選出來另外販售。這些從日本進口的干貝，絕大多數呈現白色，橘色品種因其珍稀程度，通常在日本當地就會被優先挑出。

為驗證赤玉干貝的稀有程度，業者特地進行開箱搜尋。漁爸海鮮從三箱約2400顆干貝中竟完全找不到一顆赤玉。另一家業者也進行類似測試，在700顆干貝中僅找到2顆。非當事水產業者劉建賢說明，這些赤玉干貝可說是漏網之魚，因數量極少直接混在普通干貝中一起進口。

這種生食級干貝一顆約值100元，若是赤玉干貝則會貴上10%至20%。在日本，赤玉干貝因顏色鮮紅討喜，帶有吉祥喜慶意味，常被視為好彩頭。許多高級日料店會特地將其單獨挑出，作為新年期間的限定商品販售。

除了稀有干貝引發關注，台灣的烏魚子料理也同樣備受歡迎。雲林口湖是台灣烏魚養殖最多的地區，今年推出的烏魚特色餐席200桌，每桌6500元已全數售罄。雲林區漁會總幹事林傳育表示，烏魚餐總共有10道菜，包括鐵板烏魚腱、麻油爆魚膘和砂鍋魚頭等特色料理，透過辦桌方式為口湖地區的烏魚特產進行推廣，展現台灣海鮮美食的豐富文化。

更多品觀點報導

東港餐廳「10菜1湯」被罵貴！老闆曬明細打臉 網：超佛

夏日清爽開胃，連新聞主播也推薦的【甲殼學－海鮮料理】

