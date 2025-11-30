千名女性力挺爆棚！林岱樺：長女顧家、換高雄更挺女人

▲千名女性力挺到底！林岱樺：不是最好命的人，但會是最願意承擔的市長！

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入關鍵階段，立法委員林岱樺今（30）日在高雄舉辦「姐妹伴的相遇」女力造勢大會，吸引來自各區超過千名女性創業家、職業婦女與家庭主婦到場力挺，現場同步宣布成立「女力後援會」，展現高雄女性有力量、有組織、敢發聲的集結氣勢。

現場呈現溫暖而堅定的氛圍，企業界與地方女性民代包含陳秀卿董事長、議員黃飛鳳、黃秋煐、李雨庭等人皆到場相挺。林岱樺表示，這場活動是她系列行程中最重要的一場，「因為高雄的每一位姐妹，都是城市中最柔軟、也是最堅韌的力量。」

廣告 廣告

以「長女撐家」心情參選：懂辛苦、願承擔

林岱樺在致詞時分享自身從「長女撐家」到投身政治的生命故事。她回憶，青年時期靠著寄出一百封履歷才找到第一份工作，而第一次參選立委時，也是在最後十五分鐘內做出改變人生的決定，最終逆轉勝出。

她坦言，近期遭遇的攻擊是女性在政治場域最常面對、也最殘酷的「性別羞辱」。她語氣堅定地說：「如果我倒下，未來更多姐妹也可能在同樣的羞辱中被打垮。所以我選擇站起來，不只是為我自己，而是為所有在家庭、職場與社會中努力不放棄的女性。」

支持者在台下回應：「我們相信岱樺，她是最打拚、也最細心的。」現場掌聲不斷。

宣示打造「三大女性守護圈」：安全、經濟、生活三面向

林岱樺強調，若有機會擔任高雄市長，她將以「高雄的長女」角色，提出全方位照顧女性的治理藍圖，打造高雄女性的「三大守護圈」：1. 人身安全與司法人權守護圈，加強保護遭受網路霸凌、性別歧視與不實攻擊的女性，建立跨局處快速救援與協助機制，讓受害者不再孤軍奮戰，推動更嚴謹的性別安全政策，讓女性在日常環境中安心生活。2. 創業與就業支持圈:擴大女性創業基金、提供一站式輔導。強化職涯轉換與再就業措施，協助女性提升經濟自主能力，「不讓任何一位女性因為經濟困難而被迫退縮」。3. 生活照顧與家務支持圈：擴大全市托育資源、親子空間與友善育兒環境。改善家庭照顧者的支援制度，讓職業媽媽能在工作與家庭之間「安心前行、永不被迫放棄」。

「我不是最好命的人 但我會是最願意承擔的人」

林岱樺感性表示，這一路走來，她沒有富裕背景，也沒有後盾，但有的是從小培養出的韌性與責任心。「我懂痛，所以我會是姐妹們最可以依靠的人。」她強調，若有機會領導高雄，「我會是最打拚、最願意承擔的市長。」

她最後向全場姐妹喊話：「高雄的未來要更溫暖、更公平、更有希望。高雄的姐妹伴，咱永遠站作伙！」

在千名女性支持者的見證下，「女力後援會」正式成立，象徵高雄女性力量已準備好一起挺身迎接改革，為城市帶來新的方向與可能。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）