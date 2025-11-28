千名消防逐戶破門 搜遍7高樓找生還者

香港宏福苑惡火，陸續傳出被困居民成功獲救，像有一名男子躲在16樓的樓梯間，幸運獲救，這也讓前線士氣大振。不過目前仍有200多人失聯，香港消防出動上千人力，逐層破門搜索。

香港宏福苑惡火持續搜救中，有一名男子躲在16樓的樓梯間，幸運獲救。（圖／香港TVB）

雲梯車高高升起，朝焦黑大樓不斷噴水。從一扇扇破碎的窗戶往裡看，消防員拿著手電筒，一戶戶搜尋受困民眾。

香港 TVB 記者：「消防原定在 9 點會完成爆破行動，即是在每座大廈逐家逐戶破門，找找有沒有被困人士。」

香港消防處副處長 陳慶勇：「(滅火)較預計時間需要更久，是因為火場面積實在太大，很多地方做完後有翻燒的情況。」

宏福苑惡火延燒後，仍有 4 棟大樓需要持續灌救，還有超過 200 人失聯。香港動員千名消防員，爬上 30 多層樓、逐戶敲門搜查。28日開始，將破開所有住宅，進行「地毯式搜索」。

香港消防處副處長 陳慶勇：「死傷者主要是在宏昌閣和宏泰閣裡面找到的，因為這兩座大廈它的火勢比較猛烈。」

起火最早、災情嚴重的 F 棟宏昌閣，還有隔壁的 E 棟宏泰閣較高層的位置，高樓層還有求助訊號傳出。這兩棟，也是目前找到最多遺體的地方。

香港消防處副處長 陳慶勇：「我們在安泰閣(宏泰閣)31 樓成功救出一名男性長者，我們的搜索隊已即時將他帶去一個安全的地方。」

不過，好消息也陸續傳來。26 日深夜，消防在宏道閣 16 樓又救出一名男子，他躲在樓梯間才撿回一命。這些成功救援，也讓前線士氣大振。

