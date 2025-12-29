千名陸配3日後將被除籍？陸委會重批危言聳聽：沒找到人前不會註銷

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

陸委會今(12/29)表示，截至本月26日止，在通知補繳註銷大陸戶籍證明的1.2萬餘人中，僅278位陸配因失聯，以致尚未繳交證明。政府已多次公開聲明，註銷台灣身分是大事，沒有找到人之前，政府不會註銷他們的台灣身分。

陸委會副主委兼發言人梁文傑，資料照，吳家豪攝

《中國時報》報導，陸委會要求1.2萬名已取得台灣身分的陸配及其子女，需在3個月內補繳失去大陸戶籍的除籍證明，但尚有近千人未繳交，意為明年元旦起，也就是3天後，就被除籍。

陸委會表示，《中國時報》今日報導及統計數字明顯錯誤，報導前並未向陸委會查證，使用臆測推論危言聳聽，誤導民眾及社會，可能造成社會對立及誤解，這樣不是負責任媒體應有的態度。

陸委會指出，除對相關報導表達遺憾外，也籲請當事人若見到有關報導，請儘速與主管機關移民署聯繫，如在辦理繳交註銷大陸戶籍證明遇到任何困難，政府一定會給予最即時且必要的協助。

