千名青年已媒合！大港實習計畫帶你走進「會呼吸的紡織產業」

▲「威齊織品」李紫菱總經理（後排左二）、青年局長林楷軒（後排中）與郭姓實習生（前排右）合影，展現產官合作推動青年實習與在地人才培育成果。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為協助青年提早接軌職場、掌握產業趨勢，高雄市政府青年局持續推動「大港青年實習媒合計畫」，串聯在地優質企業打造多元實習場域。青年局長林楷軒日前率隊走訪威齊織品科技有限公司「T恤手造館」，實地關心青年實習情形，透過導覽與印花實作，深入了解成衣產業如何結合創新設計與永續思維，讓青年在實作中看見傳統紡織轉型的新可能。

▲青年局長林楷軒（左一）與參與「大港青年實習媒合計畫」的郭姓實習生（右一）互動交流，了解實習期間的學習內容與心得。

林楷軒表示，「大港青年實習媒合計畫」的核心精神，在於讓青年走出校園、站上產業第一線，透過實際參與企業營運，累積職場所需的專業力與適應力。此次訪視中，不僅看到青年在技能上的成長，更能從ESG（環境、社會、公司治理）視角理解產業未來走向。青年局將持續媒合指標企業，協助青年精準探索職涯方向，同時為產業注入新世代動能，創造雙贏。

▲參與「大港青年實習媒合計畫」的郭姓實習生在威齊織品的實習過程中，除接觸理貨與商品管理外，更深刻學習到如何將設計專業轉化為大眾語言。

參與實習、畢業於臺南應用科技大學時尚設計系的郭姓實習生分享，實習內容橫跨理貨、商品管理到導覽解說，讓她學會將設計專業轉化為大眾易懂的語言，實踐「學用合一」。她表示，從倉儲協調到流程管理的實戰經驗，讓她更全面理解成衣產業的運作節奏，也為未來職涯奠定基礎。

▲「威齊織品」總經理李紫菱（左）向青年局長林楷軒（右）介紹台灣成衣產業的轉型歷程與永續發展實踐。

威齊織品總經理李紫菱指出，企業長期投入紡織轉型，將循環經濟與環境教育融入實習內容，讓學生在手作體驗中認識產業鏈運作。近年更以回收寶特瓶製成的環保紗走入校園，帶領學生親手製作班服，落實ESG與永續精神。值得一提的是，李紫菱榮獲第10屆國家環境教育獎高雄市初審個人組特優，將代表高雄角逐全國決選，展現企業深耕綠色轉型的行動力。

▲參與「大港青年實習媒合計畫」的郭姓實習生（右二），引導青年局團隊示範手作T-shirt流程。

青年局補充，114年度「大港青年實習媒合計畫」共吸引232家企業參與，開發超過2,300個實習與就業職缺，已成功媒合逾千名青年。隨著寒假到來，誠摯邀請設籍高雄或在高雄就學、15至29歲的青年，把握機會至「大港青年實習站」投遞履歷，為職涯提早卡位、累積即戰力。（圖╱高市府青年局提供）