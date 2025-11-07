千呼萬喚始出來…中國第三艘航艦福建號入列 「時差」48小時官宣2張形式照片

中國電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式。 圖：翻攝新華社

[Newtalk新聞] 中國第三艘航艦「福建號（舷號18）」入列授旗儀式到底什麼時侯進行？中國官媒《新華社》今天（7日）報導：「第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席入列授旗儀式並登艦視察」。「時差」48小時，被外界形容「千呼萬喚始出來」。

「官宣」報導，福建號為中國首艘採用電磁彈射系統的航艦，2022年6月下水，完全由中國自主設計建造。儀式中，習近平將八一軍旗授予艦長與政委，並登上飛行甲板察看殲-35、殲-15T、空警-600等艦載機，親手按下彈射鈕，觀看電磁彈射「動子」運作情形。並走訪艦島、駕駛室、士兵餐廳與宿舍，了解官士兵生活保障。

國際觀察家注意到，此次福建號入列儀式雖有「山東號（舷號17）」同泊致意，卻遲至兩日後才由官方發布訊息。而且相較僅僅授旗、飛行甲板排排站等2張形式照片，文字敘述「描述」2000人參與儀式軍容壯盛，似乎反映北京在對核心軍事資產高度保密之外，彷彿還帶有一點詭譎。

福建號入列後，中國號稱「並肩」美國，雖然電磁彈射技術實戰可靠性、艦載機彈射適應性還有待後後續驗證，但這種過份低調的態度，令人懷疑，中國海軍或中國解放軍到底隱藏什麼問題？

