千呼萬喚始出來！澎湖班機放大機型 加班機時刻表出爐

放大機型加班，載客數一班可抵二班。(記者劉禹慶攝)

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕10月連續假期後，時序雖進入澎湖觀光淡季，但空運機票卻一票難求，嚴重影響澎湖民眾前往台灣就醫、洽公及探親等行程安排，導致民怨連連，連總統賴清德抵澎視察，都列為重要改善問題，解決方案終於千呼萬喚始出來，自11月9日起立榮航空逢每週日、一尖峰時段放大機型，加1班次飛行台北-澎湖來回航線。

立委楊曜服務處與澎湖縣政府，為因應民眾及旅客機位需求，經與交通部民航局召開疏運協調會，由立榮航空公司加開台北航線加班機(放大機型)，請有需求民眾，逕向立榮航空公司全球資訊網、app，或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票，加班機時刻表已出爐，詳情請以立榮官網公布為主。航空公司網址及電話：

廣告 廣告

立榮航空：http://www.uniair.com.tw、(02)2508-6999。

立委楊曜服務處及澎湖縣政府感謝立榮航空公司、交通部民用航空局協助，並提醒民眾提早訂位、注意開票期限及機票使用限制。外出旅遊或返鄉應事先完成訂位，以利搭機順利。未來隨時視民眾機位需求，持續爭取加班機。

其實11月加班機，11月1、2日就已啟動，配合澎湖國家風景區管理處菊島跨海馬拉松賽事舉行，經立委楊曜服務處與澎湖縣政府與航空公司協調，11月1日、2日立榮航空加班澎湖至台北來回各1班，11月份加班機都以「放大機型」飛航，1班抵2班。

【看原文連結】

更多自由時報報導

硬起來！台灣拒買 南非2水果銷台大暴跌

日遊客來台「狂掃戰利品」爆紅！買「小吃店餐具」回家用途曝光

新竹市東大路地層下陷、民宅傾斜！挖地下室釀禍 33住戶急安置

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

