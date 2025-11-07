千呼萬喚《麥可傑克森》傳記電影曝光 姪子賈法首度拍戲重現天王風采

沒拍過電影的賈法傑克森，是麥可傑克森的姪子，頭一次登上大銀幕就是演出《麥可傑克森》，扮演麥可。（UIP提供）

經過關鍵劇情的重新改寫跟補拍後，流行天王傳記電影《麥可傑克森》（Michael）終於跟上這一波音樂人傳記電影的熱潮，讓大家一睹姪子賈法傑克森（Jaafa Jackson）如何重現流行天王生前風采。

有鑑於《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）在票房上的成功，以及男主角雷米馬利克（Rami Malek）奪下奧斯卡影帝，成功把「皇后合唱團」（Queen）的經典歌曲再次介紹給新一代的大眾，影壇就紛紛搶著開拍音樂人的傳記電影。道理很簡單，因為這些音樂人本來就有很多歌迷，可以說傳記電影的票房基本盤就是靠粉絲來買單。加上膾炙人口的歌曲，更容易帶動口碑，甚至許多歌曲可以趁機重新修復、混音，再次發行，讓這些歌曲又有第二春。

於是像是艾爾頓強（Elton John）的《火箭人》（Rocketman）、惠妮休斯頓（Whitney Housdon）的《與你共舞》（Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody）、貓王的《貓王艾維斯》（Elvis）、巴布狄倫的《巴布狄倫：搖滾詩人》（A Complete Unknown）、巴布馬利的《雷鬼之父：音樂無國界》（Bob Marley: One Love），可以說前仆後繼，紛紛搶著問世。接下來還有布魯斯史普林斯汀（Bruce Springteen）的《史普林斯汀：走出虛無》（Springsteen: Deliver Me from Nowhere）。

音樂歌手的傳記電影之所以備受矚目，還有一個賣點就是主角如何重現當事人的歌舞才華，所以被選上的演員都搶著要又演又唱。雷米馬利克就是勝在肢體語言細膩又傳神，才能靠《波希米亞狂想曲》搶下奧斯卡最佳男主角。《貓王艾維斯》則有奧斯汀巴特勒（Austin Butler）親自演唱貓王當年初試啼聲的一鳴驚人，也入圍了奧斯卡最佳男主角。提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）更是親自演唱《巴布狄倫：搖滾詩人》的所有歌曲，一樣也是入圍了奧斯卡最佳男主角。

賈法傑克森從小就被栽培學習歌舞，重現麥可的經典舞台動作真的是非他莫屬。（UIP提供）

不過麥可傑克森的傳記電影堪稱是最奇特也最有趣的案例，因為眾所皆知，管理其歌曲創作的麥可傑克森莊園，一直以來都不願意碰觸爭議的話題，但是傳記電影《麥可傑克森》則恰好顛倒，曾寫過《神鬼戰士》的編劇約翰洛根（John Logan）就表示會把麥可被告性騷擾的官司寫進來，這點的確讓人充滿疑竇。加上他又表示，這部片也會碰觸到麥可生前一些讓人摸不著頭緒的私生活行徑，顯然不是一部歌功頌德的電影。奇怪的是，這樣的劇本卻讓他的家族點頭同意。

只是人算不如天算，當初麥可1993年首次被控告性侵男童時，和解條件之一就是不得把這段過程拍成電影。不知道為何，麥可傑克森莊園當初把關時卻忘記這一條附加條件，導致電影拍完後，又得刪減、劇本重寫再補拍。

外界也關心，扮演麥可傑克森並不是容易的事，到底哪個演員有辦法？最後決定他的姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）擔綱。賈法是傑克森家族的三哥傑曼（Jermaine）的兒子，傑曼則是「傑克森五人組」（Jacksons 5）的成員，從小一起與麥可到處巡迴演唱。賈法繼承家族的傳統，從12歲起開始學習唱歌跳舞，發表過單曲〈Got Me Singing〉。這項人選獲得麥可的母親凱瑟琳（Katherine）的認可，「非常高興看到他能傳承身為傑克森家族的傳統。」

至於片中扮演麥可母親凱瑟琳的女星妮雅隆（Nia Long）、以及麥可父親喬的柯爾曼多明戈（Colman Domingo），都先後表示電影不光只有描繪流行天王的一面，還有很多成名後的掙扎，以及傑克森家族為了栽培小孩成功，是否有做出揠苗助長行為的爭議。

