千問恐慌！阿里巴巴的AI野心如何撼動矽谷
最近矽谷吹起了「千問恐慌」（Qwen Panic）。
中國阿里巴巴推出的AI語言模型——Qwen系列／千問App，據傳性能可與ChatGPT匹敵，使得矽谷漸漸有些坐立難安。
大語言模型：應用和成本之戰
過去一年，阿里巴巴不僅推出了Qwen大型語言模型系列，還發布了一款與ChatGPT直接競爭的消費級App。想像一下，一個AI代理人可以協助你在淘寶購物、用地圖規劃路線、在支付寶處理付款、支援企業協作與優化供應鏈物流。
這就是千問App最大優勢：AI能直接嵌入一個龐大且成熟的應用宇宙。相較之下，ChatGPT多數情況仍是獨立產品，與消費者的生活應用場景連結有限。
就連Airbnb執行長布萊恩·切斯基（Brian Chesky）也公開表示，說他們依賴阿里Qwen模型勝過勝過ChatGPT，形容它「快速、便宜到不可思議」。
有趣的是，切斯基是OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的好麻吉。
千問恐慌，背後代表的是AI競賽正從「誰的模型更聰明」，轉向「誰能打造最強的開發生態與更高的滲透速度」。
矽谷開發者的選擇：性價比才是王道
就跟今年初DeepSeek出現帶來的影響一樣，當全球開發者發現，他們可以用更低的成本，獲得性能足夠好的AI模型和運算能力時，「技術最先進」的重要性就會被「性價比最高」取代。
《DIGITIMES》報導指出，Qwen系列在美國技術社群的下載數據、採用率明顯上升。2025年，阿里巴巴旗下的Qwen系列模型，在開源社群平台Hugging Face平台的下載量達到3.85億次，超越了Meta的Llama（3.46億次）。
目前有誰在用阿里的Qwen模型呢？亞馬遜用Qwen開發下一代送貨機器人的模擬軟體；蘋果因監管限制，選擇Qwen為中國版Siri提供AI功能。前OpenAI技術長Mira Murati的新實驗室也將Qwen納入預設的微調選項。
學術界頂尖機構也正在採用中國的Qwen模型，史丹佛大學李飛飛領導的研究團隊，用Qwen2.5-32B建構頂級推理模型S1，成本不到50美元。
Google前執行長施密特（Eric Schmidt）曾提出一觀點，他表示，美國最大的AI模型，由於受限於監管風險，不但沒有開源，而且收費昂貴；反觀中國AI模型免費還開源，世界無可避免地將轉而採用中國AI模型。
「千問恐慌」蔓延到華府
11月15日，英國《金融時報》還爆出一則消息：他們引述美國白宮一份外流的國安備忘錄，內容指控阿里巴巴曾為中國解放軍提供技術協助，涉及對美國境內目標的行動。
儘管備忘錄沒有具體說明，阿里巴巴到底提供了什麼樣的技術支援，也沒有透露美方是否會採取進一步行動。但消息一出，美股阿里巴巴原本盤中一度上漲1.5%，收盤大跌3.78%。
阿里巴巴對此強硬反擊，公開表示：「這顯然是一場惡意公關行動。」不論真相如何，都可見中國AI技術已經到了白宮需要關懷的程度。
為了應對Qwen的崛起，美國甚至啟動ATOM計畫（American Truly Open Models），一個由產業領袖和研究人員組成的聯盟，用以推動美國的開源模型發展。
中國AI產業將改寫世界格局？
阿里巴巴帶起的千問恐慌，可能只是體現出一部份的中國AI技術潛力。《經濟學人》指出，中國半導體產業得到政府大力支持：從設立基金、限制外資晶片產品流通、到本地晶片優先採購政策。而人才基數龐大、AI開發者社群活躍，也在加速建立中國半導體生態系統，這些都是中國AI模型得以快速落地的重要推力。
中國「低成本的開源模型」最終可能讓多數開發者倒戈，幫助讓中國晶片競爭力進一步崛起。
新南威爾斯大學AI專家Toby Walsh表示：「這些中國模型的成功證明了，美國出口管制未能限制中國。事實上，它們反而鼓勵中國公司更有創造力，打造出體積更小、還能在舊世代硬體上訓練與運轉的優秀模型。」
「千問恐慌」反映了未來的AI勝負，恐怕不在於誰擁有最強算力，而是哪個模型能最快、最深入地嵌入人們的日常生活。
資料來源：Pandaily、FT、The Economics
核稿編輯：林易萱
其他人也在看
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 3 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 19 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 3 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 1 小時前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 5 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
《台北股市》注意股：24日懶人包 旺宏、南亞科、南茂、金居等22檔
【時報-台北電】台股24日盤前懶人包，注意股一次看！證交所、櫃買中心最新公告顯示，上市櫃及興櫃計有22檔個股被記警告，其中上市有宇瞻(8271)、南茂(8150)等7檔；上櫃有金居(8358)、商丞(8277)等13檔；興櫃有安圖斯(7875)、聯剛科技(7870)等2檔。 22檔個股中，統計近十日被證交所或櫃買中心吹哨次數不低於三次計有8檔，為南亞科(2408)、定穎投控(3715)、蜜望實(8043)、金居(8358)、旺宏(2337)、凱美(2375)、品安(8088)、南茂(8150)，當中又以南亞科(2408)、定穎投控(3715)、蜜望實(8043)都被記點6次最多。 至於被記警告的個股名單，上市7檔注意股，包括宇瞻(8271)、南茂(8150)、旭隼(6409)、定穎投控(3715)、南亞科(2408)、凱美(2375)、旺宏(2337)。 上櫃13檔注意股，包括金居(8358)、商丞(8277)、品安(8088)、德勝(8048)、蜜望實(8043)、金山電(8042)、華電網(6163)、佳總(5355)、宜鼎(5289)、達航科技(4577)、連展投控(3710)、時報資訊 ・ 4 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 19 小時前
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光
才剛爆離婚！羅晉為父辦告別式 唐嫣行蹤曝光EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前