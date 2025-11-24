千問恐慌！阿里巴巴的AI野心如何撼動矽谷

最近矽谷吹起了「千問恐慌」（Qwen Panic）。

中國阿里巴巴推出的AI語言模型——Qwen系列／千問App，據傳性能可與ChatGPT匹敵，使得矽谷漸漸有些坐立難安。

大語言模型：應用和成本之戰

過去一年，阿里巴巴不僅推出了Qwen大型語言模型系列，還發布了一款與ChatGPT直接競爭的消費級App。想像一下，一個AI代理人可以協助你在淘寶購物、用地圖規劃路線、在支付寶處理付款、支援企業協作與優化供應鏈物流。

這就是千問App最大優勢：AI能直接嵌入一個龐大且成熟的應用宇宙。相較之下，ChatGPT多數情況仍是獨立產品，與消費者的生活應用場景連結有限。

就連Airbnb執行長布萊恩·切斯基（Brian Chesky）也公開表示，說他們依賴阿里Qwen模型勝過勝過ChatGPT，形容它「快速、便宜到不可思議」。

有趣的是，切斯基是OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的好麻吉。

千問恐慌，背後代表的是AI競賽正從「誰的模型更聰明」，轉向「誰能打造最強的開發生態與更高的滲透速度」。

矽谷開發者的選擇：性價比才是王道

就跟今年初DeepSeek出現帶來的影響一樣，當全球開發者發現，他們可以用更低的成本，獲得性能足夠好的AI模型和運算能力時，「技術最先進」的重要性就會被「性價比最高」取代。

《DIGITIMES》報導指出，Qwen系列在美國技術社群的下載數據、採用率明顯上升。2025年，阿里巴巴旗下的Qwen系列模型，在開源社群平台Hugging Face平台的下載量達到3.85億次，超越了Meta的Llama（3.46億次）。

目前有誰在用阿里的Qwen模型呢？亞馬遜用Qwen開發下一代送貨機器人的模擬軟體；蘋果因監管限制，選擇Qwen為中國版Siri提供AI功能。前OpenAI技術長Mira Murati的新實驗室也將Qwen納入預設的微調選項。

學術界頂尖機構也正在採用中國的Qwen模型，史丹佛大學李飛飛領導的研究團隊，用Qwen2.5-32B建構頂級推理模型S1，成本不到50美元。

Google前執行長施密特（Eric Schmidt）曾提出一觀點，他表示，美國最大的AI模型，由於受限於監管風險，不但沒有開源，而且收費昂貴；反觀中國AI模型免費還開源，世界無可避免地將轉而採用中國AI模型。

「千問恐慌」蔓延到華府

11月15日，英國《金融時報》還爆出一則消息：他們引述美國白宮一份外流的國安備忘錄，內容指控阿里巴巴曾為中國解放軍提供技術協助，涉及對美國境內目標的行動。

儘管備忘錄沒有具體說明，阿里巴巴到底提供了什麼樣的技術支援，也沒有透露美方是否會採取進一步行動。但消息一出，美股阿里巴巴原本盤中一度上漲1.5%，收盤大跌3.78%。

阿里巴巴對此強硬反擊，公開表示：「這顯然是一場惡意公關行動。」不論真相如何，都可見中國AI技術已經到了白宮需要關懷的程度。

為了應對Qwen的崛起，美國甚至啟動ATOM計畫（American Truly Open Models），一個由產業領袖和研究人員組成的聯盟，用以推動美國的開源模型發展。

中國AI產業將改寫世界格局？

阿里巴巴帶起的千問恐慌，可能只是體現出一部份的中國AI技術潛力。《經濟學人》指出，中國半導體產業得到政府大力支持：從設立基金、限制外資晶片產品流通、到本地晶片優先採購政策。而人才基數龐大、AI開發者社群活躍，也在加速建立中國半導體生態系統，這些都是中國AI模型得以快速落地的重要推力。

中國「低成本的開源模型」最終可能讓多數開發者倒戈，幫助讓中國晶片競爭力進一步崛起。

新南威爾斯大學AI專家Toby Walsh表示：「這些中國模型的成功證明了，美國出口管制未能限制中國。事實上，它們反而鼓勵中國公司更有創造力，打造出體積更小、還能在舊世代硬體上訓練與運轉的優秀模型。」

「千問恐慌」反映了未來的AI勝負，恐怕不在於誰擁有最強算力，而是哪個模型能最快、最深入地嵌入人們的日常生活。

資料來源：Pandaily、FT、The Economics

核稿編輯：林易萱