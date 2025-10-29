千套棉被送暖災區 桃園市全媒體記者協會x企業及獅子會300B5區用愛心守護花蓮
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市全媒體記者協會秉持「新聞有溫度、媒體有愛心」的精神，號召永振膠帶股份有限公司、吳登良建築師事務所、正揚鋼架工程有限公司、寶旺機械股份有限公司、紫稜工程顧問有限公司、褔成工業原料行有限公司等六家愛心企業響應「用愛心守護花蓮」捐贈行動。此善舉獲得國際獅子會300B5區前後任總監翁明哲、鄒秀鳳及近50名獅友們的熱情支持，共同捐贈1000套愛心棉被送至花蓮災區，為受災民眾傳遞溫暖與關懷。平鎮區議員參選人彭柏霖也參與其中，而花蓮縣原漾藝文發展協會則另捐贈善款予議長，共同展現社會各界對花蓮的援助力量。
捐贈儀式今（29）日在花蓮縣光復鄉富安宮舉行，現場聚集來自桃園與花蓮的善心人士，場面溫馨感人。花蓮縣議長張峻親自出席接待，感謝桃園各界在災後第一時間伸出援手，展現「同島一命、守望相助」的精神。張議長並與桃園市全媒體記者協會理事長王俊欽、國際獅子會300B5區創區總監翁明哲及平鎮區議員參選人彭柏霖等人合影留念，氣氛熱烈。
張峻議長表示，這批棉被將優先發送至受災嚴重的社區與弱勢家庭，讓居民在寒冬前感受到最實際的溫暖。他也特別感謝桃園的企業與媒體朋友，用實際行動支持花蓮災區重建。
桃園市全媒體記者協會理事長王俊欽表示，很榮幸能代表桃園有愛心的企業與團體，將這份心意親手交給花蓮。他說明，媒體不僅傳遞新聞，更要傳遞善意與力量，期盼花蓮早日重建、居民重拾笑容。
