千宸不動產捐贈輪椅予北榮新竹分院 善盡企業社會責任

千宸不動產捐贈輪椅予北榮新竹分院，院方將用於看診及病房行動不便民眾使用。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

關懷竹東民眾及榮民、回饋社會，千宸不動產公司六日捐贈十台輪椅予北榮新竹分院，由院長陳曾基代表受贈。

陳曾基表示，本次捐贈的輪椅將用於看診及病房行動不便民眾使用，期望能實質協助有需要的對象，減輕其生活與行動負擔，這份資源將有效提升服務品質，對受助者帶來長遠且正面的影響。

千宸不動產公司表示，始終相信，取之於社會、用之於社會，透過實際行動傳遞善意，希望拋磚引玉，讓更多人一同投入公益行列。

北榮新竹分院表示，未來將繼續結合各界力量，共同打造更溫暖、友善、優質的醫療環境。