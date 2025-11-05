千年之前．山海之巔：考古與文化的奇幻旅程 「走進漢本－聚落與物質文化特展」探秘又解密
【記者蔡富丞/綜合報導】考古遺址訴說著史前人群生活在這塊土地的各種故事，距今1000多年前的漢本考古遺址，在蘇花改工程進行中被發現，我們才得以認識這群生活在背山靠海、險峻地形史前人群之生活樣貌。為讓更多民眾了解這處國定考古遺址，文化部文化資產局繼2021年於宜蘭縣南澳鄉泰雅文化館展出第一檔展覽後，深獲在地好評，因此在今（2025）年10月8日推出第二檔展覽，展覽期間至2026年11月底，長達一年的展出時間，希望讓更多民眾有機會造訪本次展覽及漢本考古遺址之所在地。
文資局表示，本次展覽分為三大展區，其中「漢本考古遺址介紹區」介紹遺址的發現及地名由來，「文物展示區」展出石器、陶器等，展示史前人如何利用自然資源，而「考古影片播放區」則展示發掘過程的紀錄片，讓民眾更真實地感受考古的魅力。互動體驗區也是本次展覽一大亮點，民眾可參與「九宮格翻牌問答」及「拼圖遊戲」，在輕鬆有趣的過程中學習考古知識，這些設計特別適合親子家庭及學校團體一同前往體驗。
在9月20日，日本宮崎縣立西都原考古博物館與宜蘭縣立蘭陽博物館合作展出漢本考古遺址展，在日本所展出的文物計有160餘件，讓日本民眾驚訝出土文物之珍貴及細緻，他們深感榮幸能在日本看到這些文物。為了關照國內的民眾，除了不用到日本也可欣賞漢本考古遺址，此次在南澳鄉的漢本考古遺址展示，更強調史前人如何在山海交界處生存的點點滴滴，在這處曾是海陸交通樞紐的聚落、文物、影像及互動遊戲，讓民眾穿越時空、感受千年之前的史前文化。
本次特展由文化部文化資產局主辦、南澳鄉公所合辦、宜蘭縣政府與文化局協辦以及宜蘭縣立蘭陽博物館承辦，展覽地點位於南澳鄉泰雅文化館一樓常設展區。開放時間為每日9:00至17:00（每週一休館），免費入場。歡迎大家來到漢本考古遺址所在的南澳鄉，親自體驗漢本考古遺址的歷史價值及重要性，共同守護這處意外邂逅的文化資產。
